La nuova canzone di Miley Cyrus commenta la fine del matrimonio con Liam Hemsworth?

Dieci anni trascorsi insieme tra alti e bassi non sono stati abbastanza per salvare il matrimonio di Miley Cyrus e Liam Hemsworth, giunto a conclusione dopo soli otto mesi.

La separazione è stata ufficializzata da parte del portavoce della cantante, quando lei era in vacanza in Italia. La coppia avrebbe deciso che una rottura è la scelta migliore per entrambi, che potranno così concentrarsi su loro stessi e le rispettive carriere.

Il primo a rompere il silenzio sull'argomento è stato Hemsworth, e l'ha fatto tramite un post su Instagram. L'attore di Hunger Games ha condiviso la foto di un tramonto e scritto:

Ciao a tutti. Solo una breve nota per dire che Miley e io ci siamo separati da poco e le auguro solo salute e felicità. [La fine del matrimonio, n.d.r.] è una questione privata, per questo non ho fatto né ho intenzione di fare ulteriori commenti a giornalisti o altri media. Ogni altra citazione a me attribuita è falsa. Pace e amore.

Liam e l’ex star Disney si erano conosciuti nel 2009, sul set del film The Last Song, basato su uno dei romanzi di Nicholas Sparks. Avevano cominciato a frequentarsi nel 2012 e, dopo una breve separazione, erano tornati insieme. Le nozze erano state celebrate a sorpresa lo scorso dicembre, nel salotto di casa.

Per i fan, l'addio è stato un fulmine a ciel sereno, ma non si può dire lo stesso dei loro amici e conoscenti. Secondo le fonti di People:

Dopo il ritorno di fiamma di qualche anno fa tutti pensavano fossero una coppia perfetta, ma avevano ancora parecchi problemi. Non sono mai stati sulla stessa lunghezza d’onda per molte cose fondamentali.

Un altro insider ha affermato che la Cyrus avrebbe voluto andare in terapia, ma non è successo e il matrimonio è così finito.

In seguito, la cantante è stata avvistata in vacanza in compagnia della blogger Kaitlynn Carter, che ha recentemente annunciato la separazione dal marito Brody Jenner dopo un anno di matrimonio. Le due sono state fotografate mentre si baciavano, a bordo piscina.

Anche se non c'è nessuna conferma di una relazione tra la Cyrus e la Carter, la cantante ci fa sapere che dopo la separazione dal marito è pronta a guardare avanti.

Nella didascalia a un post su Instagram, pubblicato mentre era sulle Dolomiti, ha scritto che "il cambiamento è inevitabile".

Parole simili possono essere ascoltate nell'ultima canzone pubblicata, dal titolo Slide Away. Miley canta:

Once upon a time, it was paradise

One upon a time, I was paralyzed

Think I'm gonna miss theseharborlights

But it's time to let it go

Once upon a time, itwasmade for us

Wokeuponeday, ithadturned to dust

Baby, wewerefound, butnowwe'relost

So it's time to let it go

I wantmy house in the hills

Don't want the whiskey and pills

I don't giveupeasily

But I don't think I'm down

So won'tyou slide away

Back to the ocean, I'll go back to the city lights

[...]

Move on, we'renotseventeen

I'm not who I used to be

Yousaythateverything'schanged

You're right, we're grown now.