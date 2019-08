Locarno 72: la lista completa con tutti i vincitori del festival

Cinema

La 72esima edizione del Locarno Film Festival si è conclusa decretando come vincitore Vitalina Varela, il film drammatico del regista portoghese Pedro Costa.

Vitalina Varela, il film del regista portoghese Pedro Costa, si è aggiudicato il Pardo d’oro alla 72esima edizione del Locarno Film Festival. La pellicola ha conquistato la giuria, ottenendo persino un secondo premio andato all’attrice Vitalina Varela per la migliore interpretazione femminile.

Il film racconta la storia di una donna capoverdiana che vive nell’attesa di poter raggiungere il marito, partito da anni per Lisbona. Trascorrono ben 5 anni dalla partenza al ricongiungimento, che si rivela un viaggio verso un futuro ancora più difficile. Quel marito è morto e non ha lasciato nulla a Vitalina, se non l’inizio di una nuova vita tra i disperati della favela di Fontainhas.

In realtà, non è la prima volta che il regista portoghese si aggiudica un premio a Locarno. Nel 2014, infatti, ha ricevuto il Pardo d’Argento con il film Cavallo Denaro.

La giuria presieduta da Catherine Breillat, ha concesso una menzione speciale anche all’unico titolo italiano in concorso: Maternal di Maura Delpero. La pellicola racconta con taglio documentaristico la storia di un gruppo di ragazze madri, che si rifugiano in un istituto religioso di Buenos Aires.

Premio per la migliore regia, invece, al francese Damien Manivel che ha diretto il film Isadora’s Children. La pellicola ha come protagoniste quattro donne, le cui vite si incrociano con l’intento di portare in scena una coreografia della ballerina Isadora Duncan. Non si tratta, però, di un balletto qualsiasi ma di una coreografia che la ballerina creò dopo la tragica perdita dei suoi due figli.

