Loki: nuovi dettagli sulla serie TV direttamente da Tom Hiddleston

di Mattia Chiappani - 19/08/2019 15:13 | aggiornato 19/08/2019 15:18

Quanti episodi avrà la serie TV su Loki? Cosa possiamo aspettarci? E quanto tempo è che Tom Hiddleston mantiene il segreto in merito? L'attore ha rivelato queste e altre novità.

Quando si è iniziato a parlare di possibili progetti seriali legati al Marvel Cinematic Universe destinati alla piattaforma di streaming Disney+, il primo a emergere è stato quello dedicato a Loki. Storica nemesi di Thor nei fumetti, questo personaggio è diventato rapidamente uno dei villain più amati dell'intero franchise, anche grazie all'interpretazione offerta da Tom Hiddleston, ed è stato quindi finalmente premiato con una serie TV da protagonista. Dopo tanti rumor, sempre più concreti, finalmente il progetto è stato ufficialmente annunciato al San Diego Comic-Con 2019, insieme al periodo di uscita, fissato per la primavera 2021.

Ovviamente Hiddleston era a conoscenza di tutto da ben prima che le informazioni trapelassero. Già ben prima che iniziassero le riprese di Thor: Ragnarok, terzo film dedicato al Dio del Tuono, l'attore sapeva che il suo personaggio sarebbe morto in Avengers: Infinity War, come è effettivamente successo. All'epoca, come ha rivelato in una recente intervista di MTV News, era convinto che sarebbe stata la fine della sua avventura nei panni di Loki. Tuttavia, circa sei settimane prima dell'uscita di Avengers: Infinity War ha saputo dell'arrivo della serie TV, il che ha causato qualche difficoltà nelle varie conferenze stampa:

L'ho saputo circa sei settimane prima della release mondiale di Avengers: Infinity War. Questo ha comportato andare ai press tour per Avengers: Infinity War e dire 'Eh cavolo, sì è l'ultima volta che lo interpreterò...'.

L'attore nel corso dell'intervista ha poi parlato un po' del progetto in sé, rivelando anche il numero di episodi da cui sarà composto. Come ci si aspettava, le varie puntate della serie TV dureranno all'incirca un'ora e saranno un totale di sei. Questo significa che lo show sarà comunque piuttosto breve, ma che sarà comunque molto più materiale di un ipotetico film incentrato solo su di lui. Hiddleston non si è sbottonato invece sulla trama della serie TV su Loki anche se, riflettendo sull'evoluzione del personaggio, si è lasciato sfuggire un riferimento alla presenza di "avversari formidabili" che sta già facendo speculare i fan. Ecco cos'ha detto:

Mi sembra di conoscerlo, l'ho interpretato per 10 anni ormai ed è pazzesco per me. Quando la serie sarà pubblicata, avrò 40 anni. Quando sono stato ingaggiato ne avevo 29, è stato una grande parte della mia vita. Interpretarlo e interpretarlo in maniera fedele, ponendolo però davanti a nuove sfide che lo cambiano in tanti modi diversi è l'aspetto più esaltante. Avrà i suoi doni caratteristici, la sua intelligenza, la sua malizia, la sua abilità nell'inganno, la sua magia e sarà affascinante vederlo affrontare ulteriori avversari formidabili, che non ha mai incontrato o conosciuto.

Cosa vi aspettate dalla serie TV su Loki? Chi pensate che possano essere gli avversari citati da Tom Hiddleston? E quale dei progetti seriali del MCU previsti per Disney+ vi attira di più?

