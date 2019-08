Non solo la Juventus: PES 2020 avrà la licenza ufficiale della Serie A

Konami non si ferma più: dopo aver annunciato l'esclusività della Juventus all'interno del suo eFootball PES 2020, la compagnia giapponese ha confermato ufficialmente che il suo videogioco calcistico conterà anche sulla licenza della Serie A.

Il massimo campionato italiano, che non godeva di licenza nel gioco dello scorso anno, PES 2019, sarà così rappresentato con il suo logo ufficiale, il cui badge comparirà anche sulle maniche delle maglie delle squadre che vi partecipano, come da tradizione. Inoltre, con un aggiornamento che sarà reso disponibile dopo il lancio del gioco, sarà rappresentato fedelmente anche il trofeo della Serie A, che vi verrà consegnato quando vi laureerete campioni d'Italia.

We are incredibly excited to OFFICIALLY reveal that the Italian @SerieA League will be FULLY LICENSED in #eFootballPES2020! 🇮🇹🙌



The new license brings the Serie A logo, trophy and associated badges in game! 🔥🔥🔥 #PlayingIsBelieving #gamescom2019 pic.twitter.com/ZozCdrAcJG