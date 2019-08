Spider-Man: Far From Home batte Skyfall: è il film Sony coi maggiori incassi di sempre

Cinema

di Rina Zamarra - 19/08/2019 11:12 | aggiornato 19/08/2019 11:17

Spider-Man: Far From Home continua a macinare record: il fine settimana 17-18 agosto 2019 gli ha consentito di diventare il film Sony con i maggiori incassi di sempre.

Sony ha trovato il suo supereroe del botteghino. Prima del weekend 17-18 luglio 2019, le previsioni davano Spider-Man: Far From Home favorito nella corsa al film con il maggior incasso di sempre in casa Sony. Il record da battere era quello di Skyfall, il 23esimo film della saga di James Bond uscito nei cinema nel 2012.

Ebbene, le previsioni sono state corrette e Spider-Man ha battuto l’agente segreto 007, diventando il film con il maggior incasso di Sony. L’incasso totale (per ora) ammonta a 1,109 miliardi di dollari a livello globale, contro i 1,108 miliardi di Skyfall.

Gli ottimi risultati sono anche merito di un’attenta programmazione in sala. Il film, per esempio, ha debuttato prima nei mercati asiatici della Cina e del Giappone, dove è stato proiettato a partire dal 28 giugno 2019. Oggi, Spider-Man: Far From Home è il secondo film hollywoodiano con il miglior incasso al botteghino cinese, subito dopo Avengers: Endgame. In Giappone, invece, si è piazzato come il secondo film di supereroi con il miglior guadagno negli ultimi 10 anni, sempre subito dopo Avengers: Endgame.

La stessa uscita americana è stata programmata con attenzione. La data scelta inizialmente era il 5 luglio, ma poi Sony ha deciso di anticipare al 2 luglio per sfruttare meglio l’effetto Festa dell’Indipendenza del 4 luglio. E la decisione è stata corretta. In sei giorni di programmazione, il film ha guadagnato 185 milioni di dollari, conquistando il titolo di miglior debutto Sony.

L’Italia è stato l’ultimo paese di lancio di Spider-Man, che ha debuttato al cinema il 10 luglio e ha conquistato subito il primo posto con più di 6 milioni di dollari di incasso.

