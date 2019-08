Star Wars e la serie spin-off con Obi-Wan: cosa sappiamo finora

TV News

di Giuseppe Benincasa - 19/08/2019 12:50 | aggiornato 19/08/2019 12:52

La Forza scorre potente in Ewan McGregor!

Si vocifera da anni di un progetto dedicato all'iconico personaggio dell'universo di Star Wars Obi-Wan Kenobi e, forse, adesso si sta realmente muovendo qualcosa.

Il sito Cinelinx ha riportato la notizia che l'attore Ewan McGregor avrebbe firmato per interpretare ancora il Maestro Jedi Kenobi, in una serie TV per il servizio streaming Disney+.

Disney si sta preparando per la sua convention, D23 Expo, che si terrà dal 23 al 25 agosto 2019 ad Anaheim in California. È molto probabile che tra le grandi presentazioni ci sarà quella per la commercializzazione del servizio streaming Disney+ e di tutti i progetti originali collegati. Il D23 Expo, quindi potrebbe essere il luogo perfetto per annunciare ufficialmente la serie di Obi-Wan Kenobi e, possibilmente, qualche dettaglio sul cast e sulla trama.

Quale sarà la trama della serie?

Nell'attesa di dettagli ufficiali, possiamo ipotizzare che se Obi-Wan Kenobi verrà interpretato ancora da Ewan McGregor, la storia farà parte dell'universo cinematografico di Star Wars e si potrebbe collocare dopo i fatti di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith. Questo, terzo film della saga prequel di George Lucas, si chiudeva con la definitiva trasformazione di Anakin Skywalker (Hayden Christensen) in Darth Vader, la caduta dei Jedi, la presa di potere del malvagio Palpatine (Ian McDiarmid) e la nascita dei due gemelli Luke e Leia.

In questo contesto, Obi-Wan Kenobi - artefice della sconfitta di Anakin sul pianeta Mustafar (come potete vedere nel video qui sopra) - si rifugiava sul pianeta Tatooine per vivere una vita da eremita, cambiando nome in Ben Kenobi. Quindi, è sulla desertica Tatooine che la serie si potrebbe ambientare e dove potrebbero fare una o più apparizioni i Jawa (contrabbandieri di droidi, minerali preziosi e pezzi di ricambio robotici), i Predatori Tusken detti anche Sabbipodi (indigeni violenti) e ovviamente Jabba the Hutt (proprietario di un impero criminale).

Obi-Wan Kenobi al cinema

Nel primo film della saga di Guerre Stellari (in ordine di uscita al cinema), ovvero in Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza del 1977, Obi-Wan Kenobi (interpretato da Sir Alec Guinness) faceva la sua prima apparizione, salvando da un gruppo di Sabbipodi il giovane Luke Skywalker (Mark Hamill):

Il personaggio di Kenobi è poi apparso anche nel sequel Star Wars: Episodio V - L'Impero colpisce ancora e, come spirito della Forza, in Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi, come potete vedere nel video qui sotto:

Nella trilogia prequel, composta da La minaccia fantasma, L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, Obi-Wan Kenobi ha il volto di Ewan McGregor. In questa trilogia, Kenobi viene presentato come un giovane Padawan (apprendista delle vie della Forza), che - dopo la morte del suo Maestro Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) - diventa il Maestro Jedi del piccolo Anakin Skywalker (interpretato da bambino da Jake Matthew Lloyd).

Una delle scene più spettacolari con Ewan McGregor protagonista, lo vede combattere contro il temibile Generale Grievous. Potete vedere il combattimento nel video qui sotto, estratto da Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith:

Star Wars su Disney+

Quella su Obi-Wan Kenobi non sarà la prima serie a sbarcare su Disney+. Lucasfilm ha già in programma la serie The Mandalorian e la serie spin-off del film Rogue One: A Star Wars Story, incentrata sulle vicende del personaggio di Cassian Andor (interpretato da Diego Luna).