Starman e la Tesla Roadster di Elon Musk hanno completato la prima orbita attorno al Sole

Secondo i dati di Where is Roadster? , sito web che traccia il viaggio della Tesla Roadster, il veicolo elettrico avrebbe completato la sua prima orbita attorno al Sole esattamente 557 giorni dopo il lancio di prova di Falcon Heavy, che lo ha spinto nello spazio. Da allora Starman, a bordo della macchina, ha percorso oltre 1,22 miliardi di chilometri e le previsioni dei ricercatori suggeriscono che potrebbe non avvicinarsi a casa fino al 2047.

L'auto rosso ciliegia era il veicolo personale di Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, ed è servito come carico di prova per testare le capacità del razzo, il cui obiettivo finale - ricordiamo - è quello di portare sull'orbita della Stazione Spaziale Internazionale un carico pari a circa 63,5 tonnellate. A novembre, Starman aveva superato l'orbita di Marte (a cui tornerà ad avvicinarsi nel 2020) e si stava dirigendo verso la fascia principale degli asteroidi.

