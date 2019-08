Stranger Things 4, Undici sarà la villain secondo una teoria

Attenzione! Possibili spoiler!

Secondo la fan theory, la giovane con i poteri sarebbe controllata dal Mind Flayer in Stranger Things 4, in modo simile a Billy - fratellastro di Maxine - nella stagione uscita lo scorso luglio. Questo perché è stata morsa dal pericoloso mostro, che potrebbe averla infettata. Anche lei, come Will, ha espulso "l'estensione" della creatura finita sotto la sua pelle (il piccolo Byers sputò un "girino" nel lavandino del bagno), di conseguenza non è da escludere che venga soggiogata dall'essere malvagio: nella seconda stagione, infatti, il Mind Flayer usò Will come spia per vedere nel mondo reale e il ragazzino ha continuato a essere in qualche modo connesso al mostro per tutta la season 3.

Ad alimentare la teoria, un fotogramma dell'episodio finale in cui compare sul volto di Undici un'ombra che sembrerebbe richiamare quella del Mind Flayer. È possibile dare un'occhiata all'immagine seguente per capire di cosa stiamo parlando.

Netflix

L'utente weedmonkey666, che ha esternato questo suo originale punto di vista, ha inoltre sottolineato come sembra evidente che esista un portale per il Sottosopra diverso da quello di Hawkins. Nella fatidica scena dopo i titoli di coda vediamo infatti un Demogorgone all'interno di un laboratorio russo, ma come fa a essere vivo se il passaggio è stato sigillato? Considerando che nella seconda stagione tutte le creature provenienti dalla dimensione parallela muoiono di colpo quando Undi chiude il portale, da qualche altra parte deve esserci ancora una via d'accesso libera.