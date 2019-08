The Rock si è sposato: le foto del matrimonio a sorpresa

Celebrity

di Rina Zamarra - 19/08/2019 14:46 | aggiornato 19/08/2019 14:52

Dwayne The Rock Johnson e Lauren Hashian si sono sposati dopo 12 anni d'amore: i due hanno scelto la cornice delle Hawaii come location per il loro matrimonio.

Dwayne Johnson e Lauren Hashian si sono sposati. I due sono convolati a nozze domenica 18 agosto alle Hawaii, vestiti entrambi di bianco. Abito lungo in pizzo per lei, camicia e pantaloni candidi per lui.

A postare la foto delle nozze è stato The Rock in persona, che ha voluto condividere con i fan l’immagine del suo giorno più bello. I due appaiono sorridenti e divertiti, con sullo sfondo il mare delle Hawaii. Ovviamente, non poteva mancare anche la foto del classico bacio con il velo della sposa mosso dal vento.

Insomma, The Rock è protagonista di questo fine agosto anche sulle riviste di gossip, così come lo è stato al cinema con Fast & Furious - Hobbs & Shaw al fianco di Jason Statham. E saranno contenti i fan per questo lieto fine, con cui i due si confermano come una delle coppie più solide dello star system. Dwayne Johnson e Lauren Hashian sono insieme da diversi anni e sono genitori di due bambine, Jasmine e Tiana. In realtà, The Rock ha anche una terza figlia, Simone, avuta dalla moglie precedente, Dany Garcia.

Tra i due coniugi la più schiva è sicuramente Lauren Hashian, che condivide con il marito le origini miste. Proviene, infatti, da una famiglia italo-armena e ha ereditato la passione per la musica dal padre, che è l’ex batterista dei Boston.

Lauren ha scelto di seguire le orme paterne, lavorando come cantante e autrice. L’incontro con The Rock è avvenuto nel 2006 e i due hanno cominciato a uscire nel 2007. Insomma dopo 12 anni di amore, la coppia ha fatto il grande salto, anche se in una vecchia intervista l’attore aveva dichiarato di riferirsi già a Lauren come a sua moglie!