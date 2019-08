Beforeigners: il trailer ufficiale della nuova serie sci-fi

TV News

di Claudio Rugiero - 20/08/2019 14:19 | aggiornato 20/08/2019 14:22

Un poliziotto e una vichinga indagano insieme in Beforeigners, la nuova serie sci-fi che viene dalla Norvegia. Al centro della trama troviamo l'improvviso ritorno alla vita di alcuni personaggi provenienti dalle ere passate.

"Loro sono qui. E non c'è via di scampo per nessuno di noi."

HBO Nordic ha rilasciato il primo trailer internazionale di Beforeigners (Fremvandrerne), la nuova serie sci-fi che viene dalla Norvegia e il cui pilot sarà disponibile negli Stati Uniti dal 21 agosto sulla piattaforma streaming WarnerMedia.

Dietro questo progetto si celano i nomi di due geniali ideatori: Anne Bjørnstad e Eilif Skodvin, ai quali si deve anche il successo della serie crime Lilyhammer.

HD HBO Nordic

Come possiamo vedere nel trailer ufficiale che troviamo all'inizio del presente articolo, Beforeigners colloca una trama decisamente poliziesca al centro di uno scenario fantascientifico. L'aspetto più interessante è però sul piano tecnico: il girato di taglio quasi documentaristico si mescola sapientemente con un una regia sempre attenta a cogliere le sfumature dei personaggi.

Da un lato, ci troviamo una narrazione (dal climax via via sempre più scatenato) sulla scia di Les revenants, la serie francese che in Italia è andata in onda dal 2014 al 2015; dall'altro, l'inchiesta criminale e il rapporto tra i due protagonisti non può che richiamare il recente successo di Border - Creature di confine, il lungometraggio di Ali Abbasi arrivato lo scorso marzo nelle nostre sale.

Trama e cast

Tutto ha inizio quando il mondo si ritrova spettatore di alcuni strani fenomeni: delle misteriose luci lampeggiano sull'Oceano e alcuni personaggi del passato vengono improvvisamente riportati in vita. Curiosamente questi ultimi provengono da tre epoche diverse: l'età della pietra, l'era vichinga e la fine del 19esimo secolo. Nessuno di loro ricorda cosa è accaduto e gli esperti faticano a trovare una spiegazione per questi improvvisi ritorni. Il tempo passa, gli arrivi degli antenati si susseguono e non c'è modo di rispedirli nel passato.

Un paio di anni dopo, Alfhidr, una donna dell'era vichinga, collabora al programma di integrazione a cui lavora l'agente di polizia Lars Haaland. Indagando sull'omicidio di un antenato, i due scopriranno la cospirazione che si cela dietro a questi misteriosi arrivi in massa...

HD HBO Nordic Nicolai Cleve Broch (Lars Haaland)

Qui sotto elenchiamo il cast completo di Beforeigners indicando interprete e rispettivo personaggio:

Nicolai Cleve Broch (Lars Haaland)

Krista Kosonen (Alfhidr Engisdottir)

Agnes Kittelsen (Marie, l'ex moglie di Lars)

Ágústa Eva Erlendsdottir (Urd, amica di Alfhidr)

Stig Amdam (il capo della polizia Harald Eriksen)

Stig Henrik Hoff (Tommy)

Eili Harboe (Ada)

Diretto da Jens Lien (Okkupert e Viva Hate) e prodotto da Hanne Palmquist, Steve Matthews e Antony Root, Beforeigners è la seconda commissione originale di HBO Nordic dopo Gösta, la serie comica di Lukas Moodysson.

Che ne pensate? Vi intriga?