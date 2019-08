Birds of Prey: Chad Stahelski supervisionerà le riprese aggiuntive delle scene d'azione

Cinema

20/08/2019

Chad Stahelski supervisionerà le nuove scene d'azione per Birds of Prey, film in uscita con protagonista la scoppiettante Harley Quinn.

Al giorno d'oggi, quando si pensa ad alcuni dei migliori registi d'azione in circolazione, due dei primi cinque nomi che probabilmente vengono subito in mente provengono entrambi dal mondo di John Wick, film del 2014 - il cui secondo sequel John Wick 3 - Parabellum è uscito proprio quest'anno. Stiamo parlando di Chad Stahelski e David Leitch, i quali hanno entrambi lavorato per anni nel mondo degli stuntman a Hollywood e da allora hanno poi fatto il grande salto nella regia, aprendosi le porte verso film d'azione pieni di momenti da mozzare il fiato. Lo stesso Stahelski è rimasto nel mondo di John Wick, dirigendo entrambi i sequel con grande successo. Il quarto capitolo è già stato ufficializzato per maggio 2021.

Inoltre, pare che sarà proprio Chad Stahelski ad aiutare Warner Bros. per Birds of Prey (e la fantastica emancipazione di Harley Quinn). THR riferisce che l'attore supervisionerà nuove scene d'azione per il film con protagonista Harley Quinn, interpretata ancora una volta dalla candidata al premio Oscar Margot Robbie.

Nonostante la data di uscita, segnata per febbraio 2020, sia relativamente vicina, il film aggiungerà quindi ulteriori sequenze d'azione per rinforzare le scene di scontri e battaglie mozzafiato. La pellicola sarà diretta da Cathy Yan, che lavorerà con Stahelski per le suddette riprese aggiuntive. Il poliedrico stuntman e regista avrà probabilmente un ruolo non accreditato nel film.

In fin dei conti non si tratta di una grande sorpresa, dal momento che la società di Stahelski per la formazione ed il coordinamento degli stuntman, chiamata 87Eleven, era già stata coinvolta nella produzione sin dall'inizio. Forse la produzione intende solo assicurarsi che le scene siano più incredibili e mozzafiato possibili, per non deludere il pubblico.

Non sono moltissimi gli indizi che abbiamo sul film, se non che manca ormai meno di un anno al tanto atteso ritorno di Harley Quinn sul grande schermo. Il film sarà vietato ai minori, come richiesto dalla protagonista Margot Robbie, e molto probabilmente Harley ed il Joker non staranno più insieme: a tal proposito Robbie ci ha tenuto a spiegare il significato di un titolo così tanto lungo. Inoltre, non è ancora chiaro se Jared Leto sarà presente nel film nei panni del Joker.

Cosa ne pensate? Siete ancora più emozionati di vedere Birds of Prey (e la fantastica emancipazione di Harley Quinn) ora che verranno aggiunte ulteriori scene d'azione? Fatecelo sapere in un commento!