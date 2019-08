Cyberpunk 2077 arriverà anche su Google Stadia

Videogames

Google Stadia Connect alla Gamescom ha svelato alcuni giochi in arrivo sul servizio in streaming: tra questi, anche Cyberpunk 2077 e Mortal Kombat 11.

Google Stadia, il servizio per videogiocare in cloud annunciato da Google e in uscita a fine anno, è stato protagonista di uno streaming alla Gamescom di Colonia, che ha svelato alcuni dei titoli che arriveranno nei prossimi mesi sulla piattaforma. Tra questi, particolare rilievo per Cyberpunk 2077, l'atteso nuovo titolo di CD Projekt RED.

L'arrivo di Cyberpunk 2077 su Stadia

L'annuncio di Cyberpunk 2077 sulla piattaforma di Google è arrivato con un breve trailer, che non ha però anticipato una data di riferimento. Questo lascia supporre che lo sbarco su Stadia potrebbe non coincidere con quello sulle altre piattaforme, già fissato per il 16 aprile 2020.

Oltre al primo trailer, CD Projekt RED ha fornito anche un dietro le quinte, nel quale gli sviluppatori hanno confermato la loro felicità per essere riusciti ad avere Keanu Reeves nel cast del gioco. Tra gli altri aspetti mostrati nel video, anche la personalizzazione del vostro protagonista e le caratteristiche di Night City, città in cui si svolge il gioco.

Google Stadia: arriva anche Mortal Kombat 11

Tra le altre novità in arrivo su Google Stadia, Warner Bros. Interactive Entertainment ha confermato anche il sanguinolento picchiaduro Mortal Kombat 11, atteso per il mese di novembre – lo stesso del lancio di Stadia.

L'annuncio è stato ufficializzato con un trailer, che potete trovare di seguito.

Le altre novità per Google Stadia

Molti giochi sono stati protagonisti della diretta streaming dedicata a Google Stadia: tra le altre novità, è stato confermato che Borderlands 3 e Superhot arriveranno entrambi sulla piattaforma in cloud. Inoltre, sarà supportato anche The Elder Scrolls: Online, gioco di ruolo multiplayer di Bethesda Softworks.

Tra le novità assolute, anche gli annunci dell'esclusiva Orcs Must Die! 3, di Samurai Showdown e del rifacimento di Destroy All Humans!. Per fare il punto sulla sua libreria di giochi, che conterà anche su Watch Dogs Legion e Darksiders Genesis, Google ha pubblicato un video riassuntivo di pochi minuti, che trovate a seguire.

Le caratteristiche di Stadia

Google Stadia debutterà con la Founder's Edition, in prenotazione a 129,99 euro. Grazie a questa, sarà possibile accedere allo streaming dei giochi fino a 4K e saranno già inclusi tre mesi di abbonamento a Stadia Pro, tre mesi extra da regalare a un amico, lo speciale controller Stadia e il Chromecast Ultra da utilizzare per la trasmissione dei giochi sulla vostra TV.

Al termine dei primi tre mesi sarà attivato un abbonamento da 9,99 euro che consentirà di mantenere la qualità di streaming fino ai 4K. In alternativa, gli utenti potranno attivare un piano Google Stadia base, gratuito, che sarà disponibile dal 2020 e consentirà di eseguire lo streaming di gioco fino a 1080p e 60 fps, dopo averli acquistati singolarmente.

Google Google Stadia sarà una piattaforma digitale che consentirà di giocare a dei videogiochi in streaming cloud

La piattaforma è stata presentata da Google come una console "volatile", che si appoggia ai server in cloud grazie alla connessione internet per l'elaborazione dei dati. Questo consente di giocare senza la necessità di affidarsi (né essere limitati) a un hardware specifico, poiché le prestazioni del software sono legate unicamente al cloud. Per poter utilizzare il servizio con successo, però, è necessaria una connessione a banda larga: per questo motivo, Google ha lanciato un test sul suo sito ufficiale, che consente agli utenti di verificare l'affidabilità della propria.

Dalla Gamescom non è comunque arrivato l'annuncio della definitiva data d'uscita di Stadia, che rimane fissata genericamente per novembre.

