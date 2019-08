Eurovision diventa un film, e anche Dan Stevens si unisce al cast

Cinema

di Giacinta Carnevale - 20/08/2019

L'attore protagonista di Legion sarà insieme a Pierce Brosnan, Rachel McAdams e Will Ferrell nel cast di Eurovision, la nuova commedia firmata Netflix.

Dan Stevens entra ufficialmente nel cast di Eurovision, il nuovo film Netflix ispirato alla celebre e omonima competizione musicale internazionale, che nel tempo è diventata un vero e proprio fenomeno mondiale amato da fan di tutto il mondo.

La star di Legion e Beauty And The Beast va ad aggiungersi a Will Ferrell, Rachel McAdams e Pierce Brosnan, già annunciati nelle scorse settimane. Secondo quanto svelato in esclusiva da Deadline, l'attore britannico interpreterà un concorrente russo di nome Alexander Lemtov.

La trama ruoterà intorno a Lars Erickssong (Will Ferrell) e Sigrit Ericksdottir (Rachel McAdams), due musicisti islandesi che avranno la possibilità di rappresentare il loro paese nel noto concorso e dimostrare che vale la pena lottare per i propri sogni. Pierce Brosnan interpreterà invece Erick Erickssong, il padre di Lars e l'uomo più bello dell'Islanda.

La pellicola sarà diretta da David Dobkin (Due Single a Nozze, The Judge) ed è attualmente in fase di produzione nel Regno Unito e in Islanda. Will Ferrell, oltre a recitare, sarà co-autore della sceneggiatura di Eurovision insieme ad Andrew Steele e produrrà il film con Jessica Elbaum per Gary Sanchez Productions.

L'Eurovision Song Contest, a cui si ispira la commedia, è una competizione musicale iniziata in Svizzera, a Lugano, nel 1956 e che ha visto trionfare nel corso degli anni artisti del calibro degli ABBA (1974), di Celine Dion (1988) e molti altri ancora. L'ultima edizione, andata in scena lo scorso maggio a Tel Aviv in Israele, ha visto il successo di Duncan Laurence (Olanda) con il brano Arcade.

Dan Stevens, noto anche per il suo ruolo nella serie TV Downton Abbey, sarà presto sul grande schermo in Lucy in the Sky, pellicola di fantascienza che vede protagonista Natalie Portman nei panni di Lucy Cola - personaggio liberamente ispirato alla famosa astronauta Lisa Nowak.