Gamescom 2019: Marvel's Avengers si mostra in lungo video gameplay

di Pasquale Oliva - 20/08/2019 14:09 | aggiornato 20/08/2019 14:09

Direttamente dalla Gamescom 2019 di Colonia arriva un nuovo lungo video-gameplay di Marvel's Avengers. Thor, Iron Man, Hulk, Vedova Nera e Captain America i protagonisti dell'adrenalinica clip.

Protagonista all'E3 2019, Marvel's Avengers si mostra (finalmente!) in un lungo video gameplay diffuso da Square Enix in occasione della Gamescom 2019 di Colonia. I quasi venti minuti della clip mostrano in azione Iron Man, Captain America, Hulk, Thor e Vedova Nera.

Il footage del gioco action-adventure in terza persona è a dir poco spettacolare e mostra alcune delle caratteristiche degli amati personaggi dell'universo Marvel. Thor, con Mjolnir e il potere dei fulmini, manda al tappeto i nemici senza alcuna difficoltà, Iron Man mette in gioco tutto ciò che ha da offrire l'armatura esoscheletrica, Captain America utilizza l'iconico scudo per attaccare e difendere, Vedova Nera è il classico mix di armi e combattimento corpo a corpo e, infine, Hulk. Hulk spacca!

HD Square Enix Anche Captain America è tra le vittime dell'attacco guidato da Taskmaster?

Non si segnalano novità sul character design (fortemente criticato su social network e forum), lo stesso non si può dire invece del sistema di combattimento che appare solido e dinamico. Ogni Vendicatore ha proprie peculiarità e poteri che faranno la gioia dei fan della Casa delle Idee. Come nel caso di Marvel's Spider-Man, fondamentali nel corpo a corpo sono le schivate, che permettono di colpire i nemici dopo il loro attacco (andato a vuoto).

Di particolare impatto la sequenza dello scontro tra Vedova Nera e Taskmaster (presente anche nel capolavoro di Insomniac sul tessiregnatele). Il supercriminale mercenario non è il villain principale dell'atteso titolo, ma solo una pedina di un piano studiato da un nemico ancora da svelare. Parlando di antagonisti, nella clip si intravede per pochi secondi anche Abominio, storico nemico di Hulk.

HD Square Enix Taskmaster è uno dei villain di Marvel's Avengers

Di Marvel's Avengers c'è ancora molto da scoprire. Sappiamo che la storia inizia con l'attacco guidato da Taskmaster al quartier generale degli Avengers durante l'A-Day, causa della morte di numerosi civili e di Captain America (ma sarà vero?). Tony Stark e gli altri sopravvissuti decidono quindi di sciogliere il team di supereroi - anche perché incolpati della tragedia - ma a distanza di cinque anni qualcuno torna a minacciare la terra.

Chi può salvare il mondo nuovamente in pericolo? Gli Avengers, ovviamente.

Marvel's Avengers sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC.