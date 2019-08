La Fantastica Signora Maisel: il trailer e i primi dettagli della stagione 3

TV News

di Giuseppe Benincasa - 20/08/2019 09:46 | aggiornato 20/08/2019 09:51

Torna l'incredibile parlantina di Midge!

Amazon Studios ha pubblicato il primo trailer ufficiale per la terza stagione della serie TV La fantastica signora Maisel (lo potete vedere in testata a questo articolo), comunicando anche che la data di uscita è fissata per il prossimo 6 dicembre 2019.

Il trailer della durata di 1 minuto e 12 secondi ha un montaggio molto veloce, formato da brevi scene. Nonostante ciò, il filmato riesce a mostrare tutti i protagonisti conosciuti della passata stagione e alcune delle situazioni in cui sarà impegnata Midge Maisel (Rachel Brosnahan) in questa terza stagione. Uno degli aspetti principali sarà quello del tour negli Stati Uniti che la protagonista intraprende. Inoltre, si vede la signora Maisel che si rilassa a Miami, gioca alle slot in un casinò, si scontra in tribunale con l'ex marito e, ovviamente, si mostra in uno dei suoi taglienti monologhi progressisti (vi ricordiamo che la serie è ambientata alla fine degli anni '50)

Nel 1960 una donna non sposata prenderà la pillola per fare tutto il sesso che vuole.

Le prime due stagioni si sono contraddistinte dalle altre proposte televisive per la loro ventata di freschezza e di originalità. La scrittura della sceneggiatrice e ideatrice Amy Sherman-Palladino (Una mamma per amica) è unica nel suo genere: ha un senso dell'umorismo particolare e pungente e nessun dialogo dello show risulta banale o superfluo.

La trama della terza stagione

La creatrice dello show ha fornito anche un'idea della trama della terza stagione, dicendo che la novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che Midge si esibisce in un tour ed è la prima volta che questo aspetto si avvicina all'essere un vero lavoro, dato che viene pagata. Questa situazione rappresenta per lei un nuovo aspetto della sua vita. Inoltre, nei suoi spettacoli parla a un pubblico che non conosce, sempre nuovo. Tutto ciò, secondo la Sherman-Palladino, porterà a sviluppi del tutto nuovi per la protagonista de La fantastica signora Maisel.

HD Getty Images L'attrice Rachel Brosnahan che interpreta Midge Maisel

Il successo della serie

La fantastica signora Maisel si presenterà ai prossimi Emmy (la cerimonia di premiazione è fissata per il 23 settembre 2019) con ben 20 nomination. L'anno scorso, lo show ha vinto 8 Emmy, inoltre la serie è già stata premiata agli Screen Actors Guild Awards del 2019, ai Critics' Choice Awards del 2018 e del 2019 e ai Golden Globes del 2018 come Miglior serie commedia e per la Miglior attrice in una serie commedia (Rachel Brosnahan), quest'ultimo premio è stato rivinto l'anno successivo.

A giudicare dal trailer, sembra che la singolarità de La fantastica signora Maisel conquisterà nuovamente il pubblico (dal 6 dicembre) e chissà quanti altri riconoscimenti.