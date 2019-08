La scimmia Marcel di Friends è ancora viva (e ha un nuovo ruolo in una serie TV)

TV News Friends

20/08/2019

Marcel è tornato in TV: la scimmia di Ross Geller di Friends ha ottenuto un nuovo ruolo ed è diventata la scimmia del protagonista della serie Y: The Last Man.

Dopo una gestazione lunga diversi anni è stato girato l’episodio pilota di Y: The Last Man, l’adattamento televisivo del fumetto di Brian K. Vaughan.

L’episodio è stato mostrato agli addetti ai lavori e John Landgraf (CEO di FX) si è accorto di una strana somiglianza tra la scimmia del protagonista Yorick Brown e Marcel, la scimmia di Ross Geller (David Schwimmer) di Friends. E John Landgraf ci ha visto giusto perché si tratta esattamente della stessa scimmia. Ebbene sì, Marcel è tornato a calcare le scene televisive.

Questa volta veste i panni di Ampersand, una scimmia sopravvissuta all’improvvisa catastrofe che ha provocato l’estinzione di tutti i mammiferi maschi del pianeta Terra. Oltre a Ampersand, si è salvato il suo padrone Yorick, che sta tentando di addestrarla come animale di compagnia per disabili. È questa la trama della serie che vede protagonista la simpatica scimmia cappuccino.

In realtà, la scimmietta è un esemplare femmina e non si sa con certezza se sarà presente anche nel resto della serie. Gli showrunner responsabili dell’episodio pilota sono stati sostituiti e non si hanno certezze sul futuro lavorativo della scimmia, il cui vero nome è Katie.

Non dovete, però, preoccuparvi perché Katie ha circa 20 anni e tante possibilità di ruoli futuri. La sua razza, infatti, ha un’aspettativa di vita di circa 40 anni ed è quindi probabile che ci saranno altre occasioni di vederla in TV dopo Y: The Last Man.

Certo, Katie resterà per sempre l’indimenticabile e dispettosa scimmia Marcel di Ross. Di recente, tra l’altro, Matt Le Blanc ha confessato durante un’intervista televisiva che David Schwimmer non era entusiasta della sua compagna di lavoro. Sembra che si lamentasse un po’ ogni volta che doveva girare una scena con Katie:

A me piaceva la scimmia [Matt Le Blanc] … Schwimmer invece non l’apprezza più di tanto, forse perché è stato quello che ha dovuto lavorarci di più. Ogni volta che doveva girare una scena con lei diceva: Oh no, di nuovo la scimmia!

