CuriositàCinema

di Laura Silvestri - 20/08/2019 11:44 | aggiornato 20/08/2019 11:49

Pronti a partire per una galassia lontana lontana con le nuove Barbie a tema Star Wars?

3 condivisioni

Il binomio Mattel-Cultura Pop ha già dimostrato di saper cogliere l'attualità in precedenza, ad esempio realizzando una collezione di Barbie ispirata agli X-Men, oppure omaggiando l'icona della musica David Bowie con una bambola a lui dedicata.

E mentre aspettiamo il film dedicato alla bambola più famosa di sempre con protagonista Margot Robbie, possiamo ingannare l'attesa dando un'occhiata alla nuova linea di Barbie che trae ispirazione dalla saga nata dalla fantasia di George Lucas: Star Wars.

Introducing the all-new #StarWars x @Barbie Dolls, inspired by the film, Star Wars: A New Hope.✨Celebrating the original concept art, this collectible set pays homage to three iconic characters.



Pre-order now on @Amazon! pic.twitter.com/fS0CkMdxLa — Mattel (@Mattel) August 13, 2019

Come riportato anche dall'account ufficiale di Mattel su Twitter, tre nuove Barbie da collezione ispirate a Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza saranno messe in commercio per celebrare il film del '77.

Mattel

I personaggi scelti per l'occasione sono R2-D2, Dart Fener e la Principessa Leila, e sono già disponibili per il pre-ordine su Amazon, al prezzo di 159,99 euro.

Mattel

L'uscita ufficiale in Italia, almeno sulla piattaforma e-commerce, è prevista per il 7 ottobre, mentre secondo quanto riportato da People, il 18 novembre inizieranno le spedizioni in America, dove le bambole saranno vendute al prezzo di 100 dollari l'una.

Mattel

Per maggiori informazioni sui prodotti in questione potete visitare il sito ufficiale di Mattel.

Che ve ne pare di questa iniziativa? Vi piace il design delle Barbie? Pensate di acquistarne qualcuna? Fateci sapere nei commenti.