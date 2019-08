Life is Strange 2 svela l'episodio 4 alla Gamescom

Videogames

Square Enix e Dontnod Entertainment hanno presentato alla Gamescom l'episodio 4 del loro Life is Strange – il penultimo della serie.

Continua il viaggio di Life is Strange 2, anche alla Gamescom di Colonia. Nelle scorse ore, Square Enix e la software house Dontnod Entertainment, autrice della serie, hanno infatti fissato l'appuntamento con l'episodio 4 dell'apprezzato videogioco narrativo, battezzato Faith.

In questo penultimo capitolo, come mostrato dal trailer in apertura al nostro articolo (che contiene anticipazioni se non avete giocato gli episodi precedenti), ritroveremo Sean al suo risveglio in ospedale. Disperato, il ragazzo cercherà di mettersi sulle tracce di Daniel, ora scomparso, e tenterà il tutto per tutto per ritrovarlo – affrontando anche le spietate escursioni termiche del deserto del Nevada.

Come spiegato da Michel Koch e Raoul Berbet, co-direttori creativi del gioco:

Sean è arrivato a un punto di rottura e ora deve affrontare una delle situazioni più difficili della sua vita mentre cerca Daniel, la cui assenza aleggia pesantemente su tutto l’episodio.

Ancora una volta, quindi, il giocatore sarà chiamato a prendere decisioni difficili e a scegliere di chi fidarsi, nel tentativo di ritrovare Daniel.

I due fratelli Diaz, in vista del quinto e ultimo episodio, riusciranno a ritrovarsi? Lo scopriremo a partire dal 22 agosto, giorno in cui Faith sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Dopo il successo dell'originale Life is Strange, Dontnod Entertainment ha realizzato il prequel Life is Strange: Before the Storm, accolto molto positivamente dalla critica. Chiuse le vicende delle due precedenti protagoniste, Max e Chloe, ha dato vita a Captain Spirit, introduzione agli eventi di Life is Strange 2. La nuova serie di avventure narrative dedicate a Sean e Daniel Diaz ha debuttato a settembre 2018, con la pubblicazione dell'episodio 1.

