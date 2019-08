Microsoft, Inside Xbox: tutti gli annunci dalla Gamescom 2019

Videogames

di Pasquale Oliva - 20/08/2019 11:46

La Gamescom è la più grande fiera europea dedicata ai videogiochi e quest'anno è stata aperta dall'evento live Inside Xbox di Microsoft. Novità su tanti titoli in arrivo, come Gears 5 e Ghost Recon Breakpoint.

5 condivisioni

Microsoft ha aperto le danze della Gamescom 2019, la fiera dedicata all'universo videoludico che si tiene ogni anno nella città di Colonia, in Germania. L'azienda di Redmond ha colto l'importante occasione per presentare le novità in arrivo su Xbox One e PC, con trailer di grande impatto e annunci inaspettati.

Gears 5, Destiny 2, Ghost Recon Breakpoint, Life is Strange 2, Empire of Sin, NBA 2K20, Xbox Game Pass e chi più ne ha più ne metta. Ecco cosa è stato annunciato durante l'evento live Inside Xbox.

Gears 5

La punta di diamante dell'evento Inside Xbox in diretta da Colonia è stata ovviamente Gears 5, nuovo capitolo dell'acclamata saga in esclusiva sulle console Microsoft. In vista del lancio del 10 settembre, il gigante statunitense ha presentato l'inedita modalità multiplayer Horde, che introduce novità per il gameplay e abilità Ultimate per ogni personaggio.

Altro annuncio di spicco riguarda il Character Pack Halo: Reach, che segna l'incontro tra due prestigiose esclusive Microsoft. Noble Team, Spartans Emile-A239 e Kat-B320 lotteranno dunque al fianco di Kait Diaz e Marcus Fenix nelle diverse modalità di gioco. Il pacchetto sarà disponibile per tutti coloro che acquisteranno la versione Ultimate Edition di Gears 5.

Infine, non poteva mancare un esplosivo e adrenalinico trailer della Campagna con Kait Diaz e Marcus Fenix assoluti protagonisti.

Gears 5 sarà disponibile dal 10 settembre su Xbox One, Windows 10, Steam e farà parte del catalogo Xbox Game Pass. Per celebrare il lancio del nuovo titolo sviluppato da The Coalition, Microsoft ha annunciato anche una versione speciale della sua Xbox One X.

Xbox Game Pass

Durante l'Inside Xbox sono stati annunciati nuovi giochi che durante il mese di agosto entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass, per console e/o PC. Spiccano titoli come Devil May Cry 5, Age of Empires: Definitive Edition e Kingdom Come: Deliverance.

HD Microsoft Annunciati alla Gamescom 2019 i 7 nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass

Dal 19 agosto:

Age of Empires: Definitive Edition (PC)

Devil May Cry 5 (Console)

Stellaris (Console)

Dal 22 agosto:

Ape Out (PC)

Kingdom Come: Deliverance (Console e PC)

Dal 27 agosto:

Bard's Tale IV: Director's Cut (Console e PC)

Dal 30 agosto:

Blair Witch (Console e PC)

Destiny 2: Ombre dal Profondo

Gli sviluppatori del team Bungie (ora indipendente da Activision) sono stati ospiti dell'evento Microsoft. Il Game Director Ben Wommack e il Community Manager David Dague hanno fornito ulteriori dettagli sulla nuova espansione di Destiny 2 chiamata Ombre dal Profondo.

Gli incubi del passato ti si ripresentano, guardiano. Sono sempre stati più vicini di quanti ci aspettassimo. Dobbiamo porre fine a questa sofferenza. Tu non hai visto l'oscurità. Non ancora.

Tra una novità e l'altra, è stato mostrato anche un nuovo trailer dell'espansione in arrivo il 1 ottobre.

Ghost Recon Breakpoint: Ghost War PVP

Microsoft e Ubisoft hanno presentato la modalità PVP di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, disponibile dal 4 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Chiamata Ghost War, l'esperienza multiplayer del nuovo capitolo di Ghost Recon si basa sulla tattica e sulla collaborazione tra i quattro membri del team. E in pieno stile Fortnite, non manca una simil-tempesta che gradualmente riduce lo spazio di gioco costringendo i giocatori ad affrontarsi a viso aperto. Confermati i server dedicati.

Nuovi controller Xbox One

Alla Gamescom 2019 Microsoft ha presentato due nuovi controller wireless per Xbox One. La versione Night Ops Camo Special Edition è a tema mimetico (perfetto per Ghost Recon Breakpoint), con particolari in nero, grigio e oro metalizzato e grilletto antiscivolo. Già disponibile al pre-ordine al prezzo di 64,99 euro.

Microsoft Stile mimetico per il controller Night Ops Camo Special Edition per Xbox One

Il controller nella variante Sport Blue Special Edition ha invece un design blu acceso metalizzato, con impugnatura gommata che migliora il grip e il comfort. Anche in questo caso è già attivo al pre-ordine al prezzo di 64.99 euro.

Microsoft Design blu acceso metalizzato per il controller Sport Blue Special Edition per Xbox One

Altri trailer

All'evento Inside Xbox in diretta da Colonia c'è stato spazio per diversi trailer di giochi in arrivo, come One Piece Pirate Warriors 4, Disintegration, Kerbal Space Program 2 e Blair Witch.

Gears POP!

Journey to the Savage Planet

Blair Witch

NBA 2K20

One Piece Pirate Warriors 4

Monster Hunter World: Iceborne

Wasteland 3 - Patriarch of Colorado

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Empire of Sin

Vigor

The Surge 2

Remothered: Broken Porcelain

Kerbal Space Program 2

Life is Strange 2 - Episode 4

Disintegration

Human: Fall Flat Steam Level

Cosa ne pensate degli annunci di Microsoft in tema gaming?