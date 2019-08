Il pittoresco Ori and the Blind Forest arriva anche su Nintendo Switch

Videogames

di Stefania Sperandio - 20/08/2019 08:16 | aggiornato 20/08/2019 08:18

Nintendo e Microsoft hanno annunciato alla Gamescom 2019 il prossimo passo del loro idillio: dopo Minecraft e Cuphead, anche Ori and the Blind Forest arriva su Nintendo Switch.

Durante uno streaming in vista della Gamescom 2019, la più grande fiera europea dei videogiochi, Nintendo ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Ori and the Blind Forest: Definitive Edition anche sulla sua console Nintendo Switch. Si tratta dell'ennesima mattonella nell'idillio tra la compagnia di Kyoto e Microsoft, autrice del gioco, precedentemente disponibile solo su Xbox One e Windows.

Firmato proprio da Xbox Game Studios, il titolo è un pittoresco metroidvania che vi pone nei panni di Ori. Il piccolo spirito vaga per un mondo da scoprire e in cui i pericoli non mancano, realizzato dagli autori in uno stile che richiama suggestivamente i dipinti fatti a mano.

HD Microsoft All'uscita su piattaforme Microsoft, nel 2015, Ori and the Blind Forest venne premiato soprattutto per la sua direzione artistica

Uscito originariamente nel 2015 su Xbox One e PC, Ori and the Blind Forest vide poi l'arrivo di una Definitive Edition, che includeva nuove aree e nuovi livelli di difficoltà: proprio questa versione completa sarà quella che arriverà anche su Switch, dove il gioco è atteso per il 27 settembre 2019.

Al momento della sua uscita originale, Ori and the Blind Forest ottenne inoltre il premio come Miglior Direzione Artistica dell'anno ai The Game Awards 2015, mentre durante i Golden Joystick Awards 2015 venne insignito anche del titolo di Miglior Gioco Xbox dell'anno.

La collaborazione tra Microsoft e Nintendo per questo gioco è solo l'ultima di una lunga serie: Minecraft, uno dei titoli più popolari su Nintendo eShop e il più venduto di sempre nella storia dei videogiochi, è a sua volta di proprietà del gigante di Redmond, così come Cuphead e Super Lucky's Tale sono entrambe sue opere. Inoltre, i giocatori di Super Smash Bros. Ultimate vedranno l'arrivo dei contenuti a tema Banjo-Kazooie, gioco firmato Rare Entertainment – software house a sua volta di proprietà di Microsoft.

Quanto siete impazienti di seguire Ori nella sua avventura, ora che potrete portarlo ovunque con voi, su Nintendo Switch?