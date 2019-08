Il Roomba che impreca quando incontra un ostacolo [VIDEO]

Apple contro le riparazioni non autorizzate delle batterie degli iPhone: ecco come scoraggia gli utenti

Apple contro le riparazioni non autorizzate delle batterie degli iPhone: ecco come scoraggia gli utenti

Sembra che la nostra invenzione sia semplicemente troppo avanti per i tempi che corrono. Il mondo non è pronto per un Roomba che urla quando urta qualcosa.

Il canale YouTube di Reeves ha finora collezionato oltre 2,2 milioni di iscritti ed è principalmente incentrato sulla tecnologia. Il giovane, non troppo entusiasta all'idea di realizzare un Roomba imprecatore, ha deciso di rivolgersi a blogger specializzati nel settore hi-tech (come iDubbbz, MaxMoeFoe e LilyPichu) affinché lo aiutassero e prestassero le loro voci al robottino.

Qualcuno, tuttavia, ha manomesso un'unità per conferirgli un linguaggio "colorito": in risposta alle richieste dei suoi follower, lo YouTuber Michael Reeves ha fatto sì che il suo Roomba imprechi e sbraiti quando urta un oggetto o una parete.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok