Sam Claflin e Laura Haddock si lasciano dopo 6 anni di matrimonio

20/08/2019

Sam Claflin e Laura Haddock hanno annunciato la separazione via social dopo sei anni di matrimonio.

L'annuncio è arrivato via social: Sam Claflin e Laura Haddock, legati in matrimonio per sei anni, hanno deciso di separarsi.

L'attore, conosciuto grazie alla sua interpretazione del tributo Finnick Odair nella saga di Hunger Games e ora protagonista di Peaky Blinders, ha dato l'annuncio via social lunedì 19 agosto.

Nel messaggio pubblicato in una Instagram Story, Claflin ha scritto:

Io e Laura abbiamo deciso di separarci legalmente. Ci lasciamo con amore, amicizia e profondo rispetto l'uno per l'altra e continueremo a crescere la nostra famiglia insieme. Non commenteremo oltre. Grazie in anticipo per il supporto e il rispetto della nostra privacy in questo momento.

Sam Claflin/Instagram

Nel medesimo istante, Laura ha pubblicato lo stesso post sul suo profilo Instagram.

Laura Haddock/Instagram

Sam e Laura, entrambi attori, si sono conosciuti durante un'audizione. È stato amore a prima vista! A confessarlo è stato lo stesso Claflin che, intervistato da The Sun, ha rivelato di essersi innamorato di Laura nell'esatto momento in cui ha incrociato il suo sguardo. A quel punto sapeva già di volerla sposare e di desiderare di trascorrere tutta la vita con lei.

Sam ha definito l'attrice di The Inbetweeners la sua "controparte femminile".

Come sapevo che era quella giusta? Il modo migliore per descriverla è dire che è la mia controparte femminile. Mi ricorda tanto mia madre, il che penso sia importante per un ragazzo.

La coppia, che si è unita in matrimonio nel 2013 dopo una frequentazione durata due anni, ha due figli, Pip, di tre anni, e Margot, di soli 19 mesi.

Il loro futuro li vedrà separati, ma è già ricco di novità nell'ambito della carriera. Sam sarà Oswald Mosley nella quinta stagione di Peaky Blinders, su Netflix dal 4 ottobre 2019. Laura, che ha interpretato Alison in The Inbetweeners Movie (conosciuto in Italia col titolo Finalmente maggiorenni), sarà un avvocato nel film drammatico della BBC Capture.