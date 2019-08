The Hunt: l'horror di Craig Zobel non uscirà a causa delle stragi suprematiste

Cinema

di Claudio Rugiero - 20/08/2019 16:35 | aggiornato 20/08/2019 16:38

In seguito alle recenti stragi suprematiste negli USA, Universal ha deciso di non rilasciare più The Hunt, l'horror diretto da Craig Zobel. Per il produttore Jason Blum, la distribuzione potrebbe però avvenire in un secondo momento.

Universal ha deciso di accantonare temporaneamente il rilascio nelle sale di The Hunt (inizialmente fissato per il 27 settembre), l'horror con Hilary Swank (premio Oscar per Million Dollar Baby e Boys Don't Cry).

Come si legge su Slash Film, all'origine di questa scelta ci sarebbero le stragi suprematiste che nei giorni scorsi hanno sconvolto gli Stati Uniti e le recenti dichiarazioni del presidente Donald Trump (che ha chiesto la pena di morte per chi commette crimini d'odio).

Secondo alcuni critici, la polarizzazione operata dal film, che vede dei liberali dell'élite cimentarsi in una vera e propria caccia all'uomo contro un gruppo di persone provenienti da stati conservatori e conosciute come "i deplorevoli", sarebbe la principale ragione per cui la distribuzione è stata annullata.

Tuttavia, il progetto potrebbe comunque essere ripreso in un secondo momento. In un'intervista rilasciata a Vulture, Jason Blum, CEO di Blumhouse Productions, ha infatti ammesso di nutrire buone speranze per The Hunt:

D: C'è qualche possibilità che The Hunt venga rilasciato in futuro? R: Sicuramente [c'è, n.d.r] una possibilità. Io ci spero.

Per adesso, quindi, la visione del film salta, ma - come abbiamo visto - non è ancora detta l'ultima parola.

The Hunt: trama e cast

Ambientato in un mondo distopico in cui le donne uccidono gli uomini in nome dell'uguaglianza, la trama di The Hunt ruota attorno ad un gruppo di cacciatori di donne costretti a scegliere la lealtà e la legge.

Dodici sconosciuti si risvegliano in una radura senza avere idea di dove si trovino né di come ci siano arrivati. Presto scopriranno di essere, loro malgrado, le vittime di un brutale sport praticato da un gruppo di privilegiati: la caccia all'uomo.

Una delle prede, Crystal, l'unica a conoscere le regole del gioco, cercherà di ribaltare la situazione e di venire ad un faccia faccia con la misteriosa artefice di questo macabro passatempo.

Diretto dal regista Craig Zobel (Sopravvissuti) su sceneggiatura di Nick Cuse e Damon Lindelof, il cast di The Hunt comprende Betty Gilpin, Hilary Swank, Emma Roberts, Justin Hartley, Ethan Supplee, Glenn Howerton, Ike Barinholtz e J.C. MacKenzie.