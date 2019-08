The Morning Show: il trailer della serie con Jennifer Aniston, Steve Carell e Reese Witherspoon

TV News

Reese Whiterspoon e Jennifer Aniston entrano in competizione in The Morning Show, la serie da loro stessa ideata e ambientata dietro le quinte di un notiziario TV. Nel cast anche Steve Carell.

È online il primo trailer di The Morning Show, la nuova interessante serie con un tris d'attori di tutto rispetto: Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon e Steve Carell. Di questo progetto vi avevamo già parlato un paio di anni fa, quando era soltanto un'idea nelle menti dell'ex Rachel Greene di Friends e del premio Oscar per Walk the Line - Quando l'amore brucia l'anima. Oggi il sogno di queste due meravigliose attrici (anche produttrici esecutive della serie) è finalmente realtà!

Basata sul libro del giornalista Brian Stelter Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV, la trama segue i dietro le quinte di un notiziario TV condotto da Alex Levy, il personaggio interpretato dalla Aniston, che va in onda ogni mattina in diretta da New York.

Come possiamo intuire dal trailer che troviamo all'inizio di questo articolo, l'azione prende avvio con uno scandalo che colpisce Mitch (Carell), marito e collega di Alex (il video comincia infatti con quest'ultima che annuncia in diretta il licenziamento del consorte). Un evento, quest'ultimo, che innescherà ovviamente una serie di conseguenze che metteranno a dura prova il rapporto della coppia e il futuro professionale di Alex.

Le prime impressioni sulla serie sono davvero ottime: bastano pochi minuti perché ci rendiamo conto di essere di fronte ad una narrazione accattivante con performance incredibili e piena di spunti interessanti. Inoltre, ambientazione e personaggi rimandano in automatico a Quinto potere, l'indimenticabile titolo del 1976 con cui il regista Sidney Lumet tracciava un ritratto del feroce cinismo celato dietro il mondo del piccolo schermo.

I dieci episodi che compongono The Morning Show saranno online negli USA dal prossimo autunno su Apple TV+ (ancora non ci sono notizie di un suo rilascio in Italia) e, secondo quanto riportato da Variety, è già stata ordinata una seconda stagione.

Trama e cast

La trama racconta le sfide ordinarie che coinvolgono gli uomini e le donne di uno show TV che ogni lunedì sveglia l'America con le news del momento.

Tutto inizia quando Alex Levy, volto emblematico del The Morning Show, annuncia in diretta televisiva il licenziamento del marito e collega Mitch Kessler, al centro di alcune accuse non rivelate. Mentre quest'ultimo è costretto a fare i conti con i propri errori e con l'assalto mediatico provocato dallo scandalo, per il team dello show si apre una "nuova era".

I dirigenti cercano quindi un nuovo sostituto per Mitch e sembrano trovarlo in Bradley Jackson (Whiterspoon), una donna affascinante che da subito entra in competizione con Alex. Mentre la popolarità di Bradley è in rapida ascesa, la vita di Alex va sempre più a rotoli.

Il cast di The Morning Show comprende inoltre Billy Crudup (Alien: Covenant), Mark Duplass, la star di Bates Motel Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Gugu Mbatha-Raw, Desean K. Terry, Jack Davenport e Janina Gavankar.

Come sopra accennato, le due protagoniste sono coinvolte anche nella produzione della serie: la Aniston con Echo Filmss, la compagnia da lei fondata insieme a Kristin Hahn, la Witherspoon insieme a Lauren Levy Neustadter per Hello Sunshine. Produttori esecutivi di The Morning Show sono inoltre Michael Ellenberg, Mimi Leder e Kerry Ehrin.

Che ne pensate? Vi ispira questa serie?