The Politician, il trailer della nuova serie TV targata Ryan Murphy

di Rina Zamarra - 20/08/2019 12:55 | aggiornato 20/08/2019 13:00

Lanciato il trailer ufficiale della prima stagione della serie The Politician creata da Ryan Murphy: il cast include Ben Platt, Jessica Lange e Gwyneth Paltrow.

Il 27 settembre 2019 debutta su Netflix The Politician, la prima serie TV di Ryan Murphy creata e prodotta per il servizio streaming.

Il papà di American Crime Story, Glee e American Horror Story porta sul piccolo schermo una dark comedy, ricca di momenti surreali, di sano divertimento, di tentazioni criminali e di tagliente satira. Il trailer mostra il protagonista in tutta la sua enorme ambizione. La serie, infatti, è incentrata sulle mire politiche del giovane Payton Hobart, interpretato da Ben Platt, vincitore di un Tony Awards nel 2017 come migliore attore protagonista nel musical Dear Evan Hansen.

Get your first look at #ThePolitician — a new series created by Ryan Murphy, Brad Falchuk, & Ian Brennan and starring @BenSPLATT Jessica Lange @zoeydeutch and Gwyneth Paltrow! pic.twitter.com/nMx0WoilkX — See What's Next (@seewhatsnext) August 8, 2019

La famiglia di Payton lo ha convinto di poter ambire alla carica di presidente degli Stati Uniti e il giovane inizia già dal liceo a mettere i primi tasselli verso la Casa Bianca.

Per poter realizzare il suo sogno, però, deve farsi eleggere presidente del consiglio studentesco del liceo Saint Sebastian di Santa Barbara. E la cosa non è semplicissima, visti i compagni di classe disposti a tutto per intralciare i suoi piani. Ma Payton ha già una vice perfetta per aiutarlo nella corsa: la giovane studentessa malata di cancro Infinity Jackson (Zoey Deutch).

Completano il cast: Jessica Lange nel ruolo della nonna di Infinity, Gwyneth Paltrow in quello di Georgina, la madre adottiva di Payton, e Lucy Boyton. Quest’ultima veste i panni di Astrid, la ragazza che concorre contro Payton al titolo di presidente. Il cast include anche Laura Dreyfuss (Glee), Theo Germaine (Dexter), Julia Schlaepfer (Instinct) e David Corenswet (House of Cards).

La prima stagione sarà composta da 8 episodi della durata di circa un’ora. Ma in realtà, la serie è stata già confermata per una seconda stagione. L’intenzione di Muprhy è di creare delle stagioni incentrate sulle diverse tappe della carriera politica di Payton, con quella finale dedicata proprio alla corsa per la Casa Bianca.

