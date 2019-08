Tom Felton insegna a Emma Watson a suonare la chitarra: la foto della mini-reunion di Harry Potter

CelebrityCinema

di Paola Pirotti - 20/08/2019 14:05 | aggiornato 20/08/2019 14:10

Emma Watson e Tom Felton sono ormai inseparabili: l'attore britannico ha pubblicato una foto in cui insegna alla sua ex-collega come suonare la chitarra. E i fan sono impazziti di gioia.

22 condivisioni

Nemici nella finzione, migliori amici nella realtà. Forse Draco Malfoy e Hermione Granger in Harry Potter non metteranno mai da parte i loro risentimenti, ma la storia tra Tom Felton e Emma Watson è molto diversa.

Nonostante Harry Potter sia finito da anni e le loro strade e carriere si siano divise, i due giovani attori britannici trovano sempre il modo di rivedersi e passare del tempo insieme. Proprio in questi giorni Tom, che è in vacanza in Sud Africa circondato da pace e natura, ha pubblicato sul suo account Instagram una foto in cui insegna ad Emma a suonare la chitarra.

"È una che impara in fretta", scrive.

Inutile dire che i fan sono impazziti di gioia per la mini reunion, il cui scatto ha già ottenuto più di un milione di like. Non è la prima volta, però, che i due passano del tempo insieme tra un impegno e l'altro.

Tempo fa era stata Emma a pubblicare un loro selfie in spiaggia per invitare tutti a seguire la nuova serie di Tom, Origin.

Insomma, i fan dei Dramione (questo il nome dato alla coppia Draco/Hermione) possono gioire. Forse i loro amati personaggi non si sono mai particolarmente piaciuti, ma è chiaro che non è lo stesso per i loro interpreti. Chissà se Emma e Tom avranno parlato dei numerosi impegni che riempiono la loro carriera di soddisfazioni. Lei sarà presto al cinema nell'atteso adattamento di Piccole Donne diretto da Greta Gerwig, lui sarà protagonista della commedia inglese Whaling di Sean McEwen. Di avvenimenti da raccontarsi ne avranno eccome!

E voi cosa ne pensate della loro reunion?