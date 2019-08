Videogames

Alla Gamescom di Colonia Bandai Namco ci mostra tutte le novità videoludiche che ha in cantiere per il futuro.

Bandai Namco ha mostrato le sue novità presenti alla Gamescom di Colonia, la fiera dedicata ai videogiochi più grande d'Europa. In questa cornice sono molte le novità dell'azienda nipponica che ha anche svelato l'arrivo di un titolo inedito, Little Nightmares II, sequel del gioco uscito nel 2017 che arriverà l'anno prossimo.

Molti altri titoli hanno invece visto arrivare tante nuove immagini e trailer inediti con l'annuncio di interessanti novità. Ecco i giochi principali di Bandai Namco mostrati durante la Gamescom 2019.

Little Nightmares II

In questo sequel del primo interessante titolo, tornerà la protagonista Six, riconoscibile grazie al suo impermeabile giallo, accompagnata da un nuovo protagonista chiamato Mono. Il giocatore dovrà sfruttare la coppia di personaggi per superare tante difficoltà, tra cui nuovi nemici, come la temibile Teacher, e nuove ambientazioni, che andranno oltre le Fauci, ambientazione del primo gioco. Non sappiamo ancora se il gioco permetterà la cooperativa tra due giocatori.

Little Nightmares II uscirà nel 2020 per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch

Dragon Ball Z: Kakarot

Il nuovo Action-RPG ispirato dal famoso manga di Akira Toriyama annuncia con un trailer la presenza di tutta la saga di Cell all'interno del gioco. In questa saga saranno giocabili anche Gohan ragazzo e Trunks del Futuro per rivivere le epiche gesta dei guerrieri Z contro gli Androidi e fino al Cell Game.

Nel gioco sarà presente anche il simpatico mini gioco dedicato alla famosa puntata dell'anime in cui Goku e Piccolo prendono lezioni di scuola guida.

Dragon Ball Z: Kakarot arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC a inizio 2020.

Code Vein

Annunciata una demo per il Code Vein, titolo in stile Soulslike dalle ambientazioni molto simili a un anime in uscita a breve. La demo sarà disponibile dal prossimo 3 settembre, e permetterà di creare il proprio personaggio e di esplorare il primo dungeon del gioco chiamato la Profondità.

Code Vein uscirà il 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

One Piece: Pirate Warriors 4

Dopo la presentazione con un filmato in CG di poco tempo fa, arriva il primo filmato di gameplay dedicato a One Piece: Pirate Warriors 4, quarto capitolo dei titoli in stile Musou ispirati dal manga di Eiichiro Oda. Nel titolo sarà presente l'intero arco narrativo di Whole Cake Island, che vedrà i protagonisti affrontare Big Mom, uno dei Quattro Imperatori.

Il titolo promette di avere il roster più grande della serie, con l'aggiunta di alcuni nuovi personaggi, tra cui:

Jimbe

Sanji Vinsmoke

Ichiji Vinsmoke

Niji Vinsmoke

Yonji Vinsmoke

Reiju Vinsmoke

Non ci sono ancora notizie su un'eventuale data d'uscita.

The Dark Pictures: Man of Medan

Ormai prossimo all'uscita, arriva un nuovo trailer di Man of Medan dedicato alle leggende metropolitane che faranno da base narrativa ai diversi titoli della collezione Dark Pictures Anthology. La prima leggenda è quella dedicata alla SS Urang Medan, nave olandese scomparsa nel 1947 senza lasciare traccia. Man of Medan sarà basato proprio su questa leggenda.

Il gioco uscirà il 30 agosto per PlayStation 4, Xbox One e PC.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Nuovo trailer anche per il titolo ispirato dal famoso manga One Punch Man. In questo filmato viene mostrata la battaglia in team da 3 giocatori. Molto interessante la meccanica di utilizzo del potente Saitama, protagonista del manga in grado di sconfiggere qualsiasi nemico con un pugno.

Per poterlo utilizzare infatti, è stata introdotta una modalità chiamata Hero Arrival System, in cui chi deciderà di scegliere l'eroe dovrà selezionare prima altri due lottatori e poi resistere fino all'arrivo di quest'ultimo. Nonostante lo svantaggio numerico di 3vs2, se il giocatore riuscirà a resistere il tempo necessario, riuscendo a diminuire questo tempo facendo combo spettacolari e parate perfette, allora potrà poi vedere arrivare Saitama, che, come nell'opera originale, potrà risolvere il combattimento con un pugno.

Sono stati rivelati anche tre nuovi personaggi presenti nel roster: Tornado, Silverfang e Atomic Samurai. Ancora non si conosce la data d'uscita per questo titolo.

Sword Art Online: Alicization Lycoris

I fan di questa fortunata serie anime potranno avere la possibilità di creare un nuovo costume per i protagonisti Kirito o Alice e vederlo inserito all'interno del gioco. Chi volesse partecipare a questo contest potrà vedere tutto il regolamento sul sito ufficiale.

Tokyo Ghoul:re Call to Exist

Annunciata la data d'uscita per il titolo ispirato al famoso manga horror d'azione Tokyo Ghoul. Il gioco arriverà il 15 novembre 2019 su PlayStation 4 e PC.

Il titolo unirà i personaggi di tutte le saghe viste tra anime e manga.

Tekken 7

Annunciato l'arrivo delle colonne sonore di Tekken su iTunes, Spotify, Apple Music e Youtube Music. Su queste piattaforme sarà possibile trovare le OST di tutti i titoli della saga, da Tekken 1 fino al 7.

Presto inoltre, saranno rivelate le date di lancio dei primi personaggi annunciati nel Season Pass 3 di Tekken 7, di cui per ora si conoscono i nomi di Zafina e del personaggio inedito Leroy Smith.