Agents of S.H.I.E.L.D., chi potrebbe tornare per la stagione finale?

di Giuseppe Benincasa - 21/08/2019 09:00

La stagione finale di Agents of S.H.I.E.L.D. potrebbe regalare più sorprese di quante i fan ne aspettano, come qualche illustre ritorno!

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., la prima serie TV del Marvel Cinematic Universe (MCU) realizzata in collaborazione tra Marvel e ABC Studios, terminerà definitivamente con la stagione 7.

La storia di queste lunghe sei stagioni è andata spesso in diverse direzioni ma ha operato, per lo più, con lo stesso nucleo di attori. Il ritorno di Clark Gregg (morto nel film The Avengers del 2012) nei panni di Phil Coulson è stato il primo passo iniziale, da allora gli spettatori si sono affezionati a Daisy Johnson aka Quake (Chloe Bennet), Melinda May (Mind-Na Wen), Leo Fitz (Iain de Caestecker) e Jemma Simmons (Elizabeth Henstridge). Il nucleo del cast della stagione 6 include anche Alphonso "Mack" Mackenzie (Henry Simmons), che ha debuttato nella stagione 2, ed Elena "Yo-Yo" Rodriguez (Natalia Cordova-Buckley), che è apparsa per la prima volta nella stagione 3.

Tuttavia, Agents of S.H.I.E.L.D. ha avuto tanti altri personaggi fantastici nel corso degli anni. Considerando che la stagione 7 sarà impostata come la fine di tutto, si tratterà dell'ultima possibilità per ognuno di loro di fare un ritorno alla serie. Guest star come il ritorno di Nick Fury (Samuel L. Jackson) o Maria Hill (Cobie Smulders) sarebbero i benvenuti, ma non hanno avuto i ruoli più importanti nello show vero e proprio. Quindi, per quanto ci piacerebbe vederli apparire, un loro ritorno si potrebbe escludere. Ecco invece, i personaggi che potrebbero tornare durante l'ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.:

Morse e Hunter

HD FOX Bobbi Morse (Adrianne Palicki) e Lance Hunter (Nick Blood)

Bobbi Morse aka Mockingbird (Adrianne Palicki) e Lance Hunter (Nick Blood) sono entrati nel cast di Agents of S.H.I.E.L.D. nella seconda stagione e sono diventati rapidamente personaggi nella top list dei fan. Il loro rapporto è stato divertente da guardare, soprattutto perché era chiaro che tra loro c’è sempre stato amore. I due erano così popolari tra i fan che Marvel e ABC Studios li hanno eliminati dalla serie principale durante la stagione 3, in modo che potessero recitare in una serie spin-off, dal titolo Marvel's Most Wanted. Serie che, però, non è mai stata realizzata. Ecco che un loro ritorno in grande potrebbe regalare grandissime gioie ai fan.

Ghost Rider

HD FOX Ghost Rider (Gabriel Luna)

Una delle ultime aggiunte al cast è Robbie Reyes aka Ghost Rider (Gabriel Luna). Il personaggio ha avuto un grande successo quando è stato presentato in Agents of S.H.I.E.L.D. stagione 4. È stato un personaggio centrale durante i primi otto episodi della stagione ed è probabilmente uno dei migliori personaggi che lo show abbia mai avuto. C'è stata subito una chiamata per lui per avere la sua serie - che andrà in onda sul servizio americano Hulu - ma che non è direttamente connessa agli eventi di Agents of S.H.I.E.L.D., anche se è stato visto l'ultima volta nel finale della stagione 4. Riportarlo indietro potrebbe essere più impegnativo, dato che la serie a lui dedicata è in sviluppo, ma è anche possibile che Marvel TV possa utilizzare un'apparizione nell'ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. per promuovere il nuovo show e far capire al pubblico di cosa si tratterà. Inoltre, nella stagione 6 di Agents of S.H.I.E.L.D., Reyes è stato nominato più volte, probabilmente non è un caso.

Grant Ward

HD FOX Grant Ward (Brett Dalton)

Grant Ward (Brett Dalton) ha una delle storie più folli di qualsiasi altro agente dello S.H.I.E.L.D.. Ward ha iniziato la serie come uno dei migliori agenti segreti in circolazione, poi si è rivelato essere un membro dell’HYDRA. Da lì, Ward ha iniziato la sua missione per l’HYDRA, con l'obiettivo di portare sulla Terra un potente Inumano. Questo Inumano, conosciuto come Alveare, ha preso possesso del corpo di Ward, dopo che Coulson ha ucciso quest’ultimo. Come riportare Ward o un’altra versione di lui all’interno della serie, potrebbe essere una scommessa per gli showrunner.

Deathlok

HD FOX Deathlock (August Richards)

Mike Peterson (J. August Richards) è stato un personaggio chiave per tutta la stagione 1 ed è stato uno dei primi superdotati che Coulson e il suo team hanno rintracciato. È stato costruito per essere un agente dello S.H.I.E.L.D., ma poi - dopo un'esplosione - è stato trasformato in un cyborg conosciuto come Deathlok. Dopo una breve svolta malvagia (non dipendente dalla sua volontà), Deathlok si è rivelato essere parte dello S.H.I.E.L.D., ritornando per un piccolo arco nella stagione 2 e poi di nuovo per un episodio nella stagione 5. Non dovrebbe essere difficile riportarlo in azione per la grande attesa stagione finale.

Calvin Zabo

HD FOX Calvin Zabo (Kyle MacLachlan)

Calvin Zabo (Kyle MacLachlan) è apparso solo nella seconda stagione, in uno degli archi narrativi più belli di sempre. Un suo ritorno nella settima stagione potrebbe aiutare a concludere la storia di Daisy, visto che è suo padre. Daisy è probabilmente la protagonista della serie a questo punto, e con il tema generale dello show sulla famiglia, il ritorno del padre sarebbe perfetto. L'ultima volta che gli agenti dello S.H.I.E.L.D. si sono occupati di Zabo, l’uomo si era appena fatto cancellare la mente e aveva iniziato una nuova vita come veterinario. Prima di allora, aveva sviluppato un siero che gli ha dato la super forza e ha aiutato Daisy a capire chi era veramente. Una sua apparizione potrebbe essere una svolta fondamentale per la conclusione della storia di Daisy.

Gli altri

Questi sono solo i ritorni più significativi che vorremmo vedere nell'ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., ma esistono veramente tanti personaggi che potrebbero essere facilmente riportati indietro. Inoltre, lo staff di scrittura creativo dello show potrebbe ideare un piano che permetta il ritorno di una gamma più ampia di personaggi. Se questo è il caso, allora i ritorni di personaggi come Raina, Jeffrey Mace, Aida, Glenn Talbot, Tripp, Rosalind Price, Koenigs, Ruby, Joey Gutierrez, o anche la violoncellista Audrey Nathan potrebbero essere utili aggiunte alla stagione finale. Tutto dipende da come si deciderà di chiudere la storia ma si spera che il ritorno di diversi volti familiari sarà in qualche modo considerato.

Chi vi piacerebbe vedere di più nella stagione finale di Agents of S.H.I.E.L.D.?