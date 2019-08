Andy Muschietti lavora alla supercut di IT con i due film insieme

Cinema

Unendo le due parti il regista otterrebbe una pellicola lunga oltre 5 ore.

IT di Stephen King è un romanzo davvero enorme, motivo per cui sia la miniserie del 1990 che l'adattamento cinematografico sono stati divisi in due parti.

IT: Capitolo 2 arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 5 settembre per continuare la trama da dove la pellicola del 2017 si era interrotta. Come ogni lettore potrà confermare, tuttavia, una grande storia funziona meglio quando si legge tutta d'un fiato.

E il regista Andy Muschietti sembra esserne consapevole, perché d'accordo a lavorare a una supercut contenente entrambi i film per la versione Home Video. Ha infatti rivelato alla rivista britannica SFX:

Le possibilità ci sono. Esiste una versione in cui i due film sono stati montati insieme. C'è una versione special director's cut del primo film e una special director's cut del secondo. E sono felice di lavorare a ognuna di esse.

Ci si chiede a questo punto se il regista si limiterà semplicemente a "cucire" insieme IT e IT: Capitolo 2 o se si prenderà il tempo per intrecciare le due pellicole, narrando la storia come nel libro. Potrebbe essere una mossa in grado di attirare tutti quei fan che, pur apprezzando le trasposizioni, continuano a preferire di gran lunga il romanzo originale.

Se il progetto dedicato alla supercut andasse in porto, ci si troverebbe davanti a più di 5 ore di visione (il primo capitolo dura infatti 135 minuti, il secondo 169). Andy Muschietti ha già rivelato che la director's cut della seconda parte durerà 4 ore, e ciò significa che qualora dovesse usare quel materiale per la supercut gli spettatori potrebbero avere a disposizione oltre 6 ore di visione.

Avete già l'acquolina in bocca?

