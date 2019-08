Cinema

di Silvia Artana - 21/08/2019 10:48 | aggiornato 21/08/2019 10:54

Un terribile segreto, dalle conseguenze spaventose. Il teaser trailer di Antlers, l'horror con Kari Russell e prodotto da Guillermo del Toro, anticipa una storia oscura e sanguinolenta.

Dove finisce la fantasia e inizia la realtà? È questa la domanda che sembra aleggiare nel teaser trailer di Antlers, il film horror con Keri Russell e prodotto da Guillermo del Toro.

Come scrive Variety, la star di The Americans è la maestra della scuola di una piccola cittadina nell'Oregon, che all'improvviso si trova coinvolta in una serie di eventi sempre più oscuri e inquietanti.

Tutto ha inizio (o almeno, così pare) quando uno degli studenti (interpretato da Jeremy T. Thomas) legge in classe un tema dai contorni angoscianti e minacciosi:

C'erano una volta tre orsi, che vivevano in una scura, umida caverna sopra una piccola città. Ogni giorno, Little Bear andava a scuola e alla sera tornava a casa e cenava. Ma un giorno, Little Bear tornò a casa e Big Bear e Baby Bear erano diversi. Big Bear si ammalò e diventò tutto nero dentro. Big Bear diventò più arrabbiato e cattivo perché non avevano cibo, né carne. Ma avevano gli uni gli altri.

HD Fox Searchlight Keri Russell è una maestra alle prese con eventi inquietanti in Antlers

Il racconto scandisce una serie di immagini che mostrano un buio e misterioso capanno nel bosco, pavimenti sporchi di sangue (molto sangue), spaventose creature non umane, corpi dilaniati e in decomposizione e il personaggio di Kery e il suo giovane allievo che urlano.

Quale terribile segreto nasconde il ragazzino?

L'insegnate e suo fratello, lo sceriffo della cittadina, interpretato da Jesse Plemons (Friday Night Lights, Breaking Bad, Fargo 2), si metteranno a indagare e finiranno con l'imbattersi in qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare.

Come riporta ancora Variety, nel cast ci sono anche Graham Green, Amy Madigan, Scott Haze e Rory Cochrane. Invece, la sceneggiatura è firmata da C. Henry Chaisson e Nick Antosca (Jukai - La foresta dei suicidi, The Act) ed è basata sul racconto breve The Quiet Boy, scritto dallo stesso Antosca.

Antlers (che significa "corna" o "palco di corna") arriverà al cinema nel 2020, ma al momento non è ancora stata annunciata una data di uscita precisa.