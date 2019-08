Birds of Prey potrebbe prendere il posto di Arrow? L'idea per la serie TV c'è

TV News Arrow

21/08/2019

Il fumetto Birds of Prey potrebbe vivere sia al cinema che in TV.

L'attrice Katie Cassidy ha parlato con i vertici dell'emittente televisiva americana The CW, per proporre l'idea di una serie TV dedicata a Birds of Prey. Questo spin-off prenderebbe il posto della serie TV Arrow, che è destinata a concludersi con la stagione 8 e in concomitanza con il mega crossover dell'Arrowverse Crisis on Infinite Earths.

Cassidy, che interpreta Lauren Lance/Black Canary in Arrow, ha dichiarato:

L'ho lanciata [l'idea], penso che [gli showrunner] dovrebbero farlo. È giunta l'ora delle donne. Dai, dobbiamo farlo.

L'idea di Katie Cassidy non è del tutto nuova nel panorama dell'Arrowverse. Infatti, durante la stagione 7 di Arrow, un episodio è stato intitolato Birds of Prey e ha visto la partecipazione delle tre supereroine Laurel Lance/Black Canary (interpretata da Cassidy), Dinah Drake/Canary (Juliana Harkavy) e Sara Lance/White Canary (Caity Lotz), che presumibilmente possono creare il fulcro del team del nuovo show.

Qui sotto potete vedere una immagine dall'episodio Birds of Prey (il numero 18 della stagione 7 di Arrow) con le tre Canary:

The CW Le tre Canary dell'episodio Birds of Prey di Arrow

La possibilità che Birds of Prey venga messa in produzione è reale, infatti il presidente di The CW, Mark Pedowitz, ha dichiarato che stanno cercando uno show che possa sostituire Arrow dopo la sua conclusione:

Il fatto che sette anni fa abbiamo lanciato Arrow, chi poteva immaginare che avrebbe dato vita a 6 show e a un intero universo che sono riusciti a creare. È davvero un'impresa notevole. [...] Noi crediamo in questi franchise. Questo universo continuerà per molti anni.

Il fumetto di Birds of Prey

Birds of Prey nasce come un gruppo di supereroine donne - formato principalmente da Black Canary, Oracle/Batgirl e Cacciatrice - che è apparso per la prima volta nel fumetto DC Comics Black Canary and Oracle: Birds of Prey nel 1966.

DC Comics Il team originale di Birds of Prey si riunisce nei nuovi fumetti

Durante gli anni, il gruppo si è impreziosito di altri elementi come Hawkgirl, Katana, Catwoman e Poison Ivy. L'evoluzione più significativa è arrivata con il rilancio dei fumetti legati a DC New 52 nel 2011. Il team è stato ripensato come una sorta di forza d'attacco segreta con Black Canary al comando e personaggi come Katana e Poison Ivy in ruoli di primo piano. Ma lo scarso successo ha riportato i vertici DC a riproporre una versione più tradizionale della squadra. Con l'attuale serie, Batgirl e la serie Birds of Prey, il team è tornato al classico trio formato da Batgirl, Black Canary e Canary/Cacciatrice (come potete vedere dalla foto qui sopra).

I trascorsi in TV

L'eventuale spin-off di Arrow, non sarebbe il primo tentativo di far funzionare una serie TV basata su Birds of Prey. Infatti, nel 2002 è stata realizzata una sola e deludente stagione (13 episodi totali) dello show, che proponeva il team formato da Batgirl/Oracle, Black Canary e Cacciatrice. Queste erano interpretate rispettivamente da Ashley Scott, Dina Meyer e Rachel Skarsten.

Qui sotto potete vedere la sigla originale dello show prodotto da Warner Bros.

Il futuro al cinema

Il 7 febbraio 2020, nelle sale americane, uscirà il film Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) con Margot Robbie che riprenderà il suo ruolo di Harley Quinn (già vista in Suicide Squad) e che sarà affiancata da Jurnee Smollett-Bell che veste i panni di Black Canary e da Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Cacciatrice. Questi ultimi due personaggi, molto probabilmente, daranno vita al gruppo cinematografico di Birds of Prey.

Il cast del film, diretto da Cathy Yan, si completa con i nomi di Chris Messina (Victor Zsasz), Rosie Perez (Renee Montoya), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Ewan McGregor (Black Mask) e Derek Wilson (Tim Evans).