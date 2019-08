Burning – L’amore brucia di Lee Chang-dong, trailer e trama del film con Steven Yeun

Cinema

21/08/2019

Il regista coreano dirige un avvincente thriller tratto dal racconto Granai incendiati di Haruki Murakami.

A otto anni di distanza dal suo ultimo film (il bellissimo Poetry), il regista sudcoreano Lee Chang-dong dirige un thriller pieno di misteri e colpi di scena. Ispirato al racconto Granai incendiati di Haruki Murakami, Burning è un dramma psicologico che si consuma nelle vite di tre giovani nella Corea moderna.

La trama del film

Jongsu (Yoo Ah-in) è un ragazzo di campagna appassionato di letteratura, un grande ammiratore di Faulkner e Fitzgerald che sogna un futuro come scrittore. I suoi desideri però si scontrano con la realtà, Jongsu è infatti un fattorino con poche prospettive.

Durante una consegna si imbatte in Haemi (Jun Jong-seo), che si presenta come una sua ex compagna di scuola di cui il ragazzo non ha però memoria. I due si frequentano e Jongsu le promette di dar da mangiare al suo gatto mentre lei è in viaggio in Africa.

Quando Haemi ritorna non è più da sola: con lei c’è il ricco e affascinante Ben (Steven Yeun, The Walking Dead).

I tre cominciano a uscire insieme, e una sera Jongsu scopre il passatempo segreto di Ben, ovvero dare fuoco alle serre: “Mentre le guardo ridursi in cenere mi sento un dio”, gli confida il ragazzo. Intanto Haemi svanisce senza lasciare traccia.

“Burning è un film di rabbia e di mistero”, così il regista descrive la sua opera, “Il mondo è diventato misterioso (…) sembra quasi di trovarsi di fronte a un gigantesco puzzle e le persone, indipendentemente dalla nazionalità, dalla religione o dallo status sociale, sono piene di rabbia”.

Burning - presentato in concorso al Festival di Cannes 2018, dove ha vinto il Premio Fipresci (Premio della federazione internazionale della stampa cinematografica) - sarà nelle sale italiane dal 19 settembre.