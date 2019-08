Clear History di Facebook: lo strumento per cancellare i dati raccolti dal social network

Annunciato durante la conferenza F8 dello scorso anno da Mark Zuckerberg, Clear History è finalmente disponibile - anche se attualmente solo in tre paesi. Arriverà anche in Italia l'atteso strumento che permetterà agli iscritti al social network di avere maggior controllo sulla propria privacy.

Facebook, in quindici anni di vita, ha dovuto affrontare diversi attacchi provenienti da più fronti. Al centro delle polemiche il trattamento dei dati personali degli utenti, messi spesso in serio pericolo. Il caso più eclatante è quello legato a Cambridge Analytica, e proprio in risposta a quello scottante scandalo, che ha coinvolto quasi 90 milioni di persone iscritte al social, è nato Clear History.

With Off Facebook Activity, you can see a summary of the info that websites and apps send to help show you relevant ads - you can also disconnect this info from your account. Learn more: https://t.co/xDUA9kieQP pic.twitter.com/aAIm1sci4D