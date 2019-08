Cruella con Emma Stone è rimandato al 2021

Cinema

di Giacinta Carnevale - 21/08/2019 14:10 | aggiornato 21/08/2019 14:14

La data di uscita del nuovo live-action Disney con Emma Stone, dedicato all'iconica cattiva de La Carica dei 101, è slittata ufficialmente al 2021.

2 condivisioni

Disney ha ufficialmente posticipato l'arrivo nelle sale cinematografiche di Cruella. Secondo quanto riportato da Variety, il debutto della nuova pellicola live-action -incentrata sul personaggio di Crudelia De Mon - è slittato di diversi mesi.

La casa di Topolino aveva infatti previsto l'uscita del film con Emma Stone negli USA per il 23 dicembre 2020. Tuttavia i vertici Disney hanno deciso di modificare la programmazione di alcune delle sue prossime pellicole, tra cui Cruella, che è stata così rinviata al 28 maggio 2021.

Nel cast del live-action diretto da Craig Gillespie (Tonya) e basato sulla famosa villain de La Carica dei 101, oltre ad Emma Stone, troveremo poi il premio Oscar Emma Thompson, che vestirà i panni di una baronessa antagonista di Crudelia.

Ad interpretare i due scagnozzi della folle cattiva Disney ossessionata dai Dalmata, saranno invece l'attore britannico Paul Walter Hauser, nel ruolo di Horace, e l'attore de Il Trono di Spade Joel Fry, nei panni di Jasper.

HD Getty Images/HBO

La sceneggiatura, come sappiamo, è stata firmata da Tony McNamara che ha sviluppato la bozza scritta da Dana Fox. La storia sarà ambientata nella Londra degli anni '70 e racconterà le origini di Crudelia De Mon e i motivi che l'hanno spinta a diventare la perfida villain del classico d'animazione del 1961.

Lo slittamento, in casa Disney, ha riguardato anche Woman in the Window, film prodotto da 20th Century Fox con protagonista Amy Adams insieme a Gary Oldman, Anthony Mackie e Julianne Moore, che arriverà nei cinema americani il 15 maggio 2020 (invece che il 14 ottobre).

Posticipati poi altri due titoli Fox, il film horror Empty Man e il musical Everybody's Talking About Jamie, previsti rispettivamente per il 7 agosto 2020 e 23 ottobre 2020. Infine gli Studios Disney hanno rimosso dal proprio calendario un film d'azione ancora senza titolo, la cui uscita era prevista proprio per il 28 maggio 2021.

Insomma, dovremmo attendere ancora un po' di tempo prima di poter vedere il live-action di Cruella debuttare sul grande schermo.