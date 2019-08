Dead by Daylight accoglie Stranger Things: arrivano il Demogorgne e Steve

VideogamesTV News

di Stefania Sperandio - 21/08/2019 15:00

Il videogioco horror Dead By Daylight sta per accogliere i contenuti a tema Stranger Things: lo ha annunciato Behaviour Interactive, che si prepara a terrorizzarvi a colpi di Demogorgone.

1 condivisione

È tempo di una nuova collaborazione illustre per Dead by Daylight, il videogioco horror pubblicato da Behaviour Interactive e 505 Games. La compagnia ha infatti annunciato che presto i fan del gioco si ritroveranno alle prese con i contenuti a tema Stranger Things.

Il titolo offre un'esperienza assimetrica in cui si deve sopravvivere a un assassino invulnerabile e assetato di sangue, interpretato da un ulteriore giocatore: grazie alla partnership con Netflix, quell'assassino si trasformerà ora nel Demogorgone. Ad affrontarlo ci saranno anche due nuovi personaggi, direttamente dalla serie TV: Nancy Wheeler e Steve Harrington.

HD Netflix Steve Harrington sarà uno dei personaggi in arrivo in Dead by Daylight

Si tratta della prima volta in assoluto in cui due protagonisti vengono aggiunti al cast del gioco. In precedenza, invece, erano arrivate altre varianti per l'assassino, tra cui Freddy Krueger da Nightmare e Ghostface da Scream.

Infine, l'aggiornamento aggiungerà all'esperienza di gioco anche la mappa esclusiva dei laboratori nazionali di Hawkins, ben noti ai fan della serie TV firmata dai fratelli Duffer.

Behaviour Interactive, 505 Games

L'arrivo dei contenuti di Stranger Things in Dead by Daylight è atteso per settembre, sia su PC che su console.

Siete già impazienti di lanciare il vostro guanto di sfida al Demogorgone?