Downton Abbey: un nuovo video anticipa il ritorno dei Crawley

I Crawley tornano al castello ed è tutto come una volta.

Focus Features ha pubblicato una featurette (che potete vedere in testata a questo articolo) per Downton Abbey il film, che porta i fan dietro le quinte, mentre i membri del cast condividono la gioia e l'emozione per essere tornati nei panni dei loro personaggi e per continuare la storia della famiglia Crawley sul grande schermo.

Il cast principale dello show, acclamato dalla critica, è destinato a tornare per il lungometraggio che include la pluripremiata attrice Maggie Smith, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Michelle Dockery ed Elizabeth McGovern. Oltre al cast originale, anche Imelda Staunton (Malefica, Doctor Who), Geraldine James (Sherlock Holmes), David Haig (Killing Eve), Tuppence Middleton (Sense8), Simon Jones, Kate Phillips e Stephen Campbell Moore sono tutti pronti ad apparire nel film. Mentre, Matthew Goode, che ha interpretato il ruolo di Henry Talbot, avrà una breve apparizione.

Di ritorno dalla serie c'è anche il suo creatore, vincitore del premio Oscar Julian Fellowes, che ha scritto la sceneggiatura del film e produrrà insieme a Gareth Neame e Liz Trubridge. Michael Engler (Sex and the City), che ha diretto alcuni episodi della serie, dirigerà il film. Nigel Marchant tornerà anche alla produzione esecutiva.

Qui sotto potete vedere il trailer del film:

La buona riuscita del film dipendeva dal ritorno del cast

Non è un segreto il fatto che per la buona riuscita del progetto cinematografico, la produzione avrebbe dovuto mettere insieme nuovamente tutto il cast della serie TV. Quasi tutti gli attori, grazie anche allo show, hanno avuto una brillante carriera, fitta di impegni. Per questo motivo, non è stato facile riunire tutti i nomi importanti del cast.

Su questo si è espresso l'attore Hugh Bonneville, che interpreta Robert Crawley, dicendo che la più grande garanzia per il pubblico è che tutti hanno accettato di tornare ai loro ruoli. Poi ammette che non è stato semplice, causa impegni di lavoro, ritrovarsi tutti nello stesso momento sul set ma hanno fatto in modo che accadesse.

Il ritorno di Maggie Smith

Il produttore esecutivo Gareth Neame ha aggiunto che Maggie Smith, nota ai fan come Violet Crawley, è stata l'ultimo membro del cast originale della serie a firmare per il film.

Secondo Neame, Smith voleva essere sicura che il progetto andasse in porto e che tutti gli attori coinvolti nella serie TV apparissero nel film. Dopo essersi accertata di ciò, ha firmato il contratto.

Smith, 84 anni, ha vinto due premi Oscar come Miglior attrice protagonista nel 1970 per il film La strana voglia di Jean e nel 1979 come Miglior attrice non protagonista per il lungometraggio California Suite. L'attrice ha ricevuto un totale di 6 candidature agli Oscar, l'ultima nel 2002 per Gosford Park.

Downton Abbey il film sarà nelle sale italiane dal 24 ottobre.