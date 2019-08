Final Fantasy VIII Remastered: un trailer rivela la data d'uscita

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 21/08/2019 15:14

Square Enix ha annunciato alla Gamescom la data d'uscita di Final Fantasy VIII Remastered, versione migliorata graficamente di questo titolo storico.

1 condivisione

Durante il recente E3, Square Enix aveva annunciato l’arrivo di una remastered dedicata a Final Fantasy VIII, uno dei capitoli più amati dai fan della saga. Alla Gamescom di Colonia è stata annunciata la data di lancio di quest’attesa riedizione del gioco.

Final Fantasy VIII Remastered uscirà il prossimo 3 settembre, quindi mancano solamente due settimane prima del suo arrivo. Il gioco uscirà per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Questa nuova versione del titolo presenterà un comparto tecnico migliorato, che dona un aspetto meno retrò e soprattutto meno pixelloso al titolo, anche se, ovviamente, il gioco rimarrà fedele nella struttura all’originale uscito sulla prima PlayStation. D’altronde non si tratta di un completo remake come sta accadendo a Final Fantasy VII.

Tra le altre migliorie ci saranno alcune opzioni interessanti, come la possibilità di disattivare gli scontri casuali e di velocizzare il gioco fino a 3x per rendere le fasi che oggi risulterebbero più noiose meno pesanti. Le cutscene invece non si potranno velocizzare.

L’ottavo capitolo è l’ultimo dei Final Fantasy dell’epoca della prima PlayStation a essere portato in versione rimasterizzata dopo FF VII e FF IX. Per molto tempo si era speculato sul fatto che il codice originale del gioco fosse stato perso da Square Enix, cosa che ha quanto pare non è veritiera.

Se siete fan di vecchia data di questo capolavoro dell’epoca PlayStation, allora è giunta per voi una grande occasione per poterlo rigiocare in una veste grafica migliorata, basta attendere fino al 3 settembre.

Fonte: Gamespot