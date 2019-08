Frankie: il trailer del film con Isabelle Huppert

Cinema

di Tanina Cordaro - 21/08/2019 14:27 | aggiornato 21/08/2019 14:31

Il nuovo film del regista statunitense Ira Sachs è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2019.

1 condivisione

Gabrielle, Eva, Greta e adesso Frankie: sono tutti titoli di film dedicati a un personaggio femminile di cui Isabelle Huppert è stata protagonista. Nomi di donne di cui l’attrice francese è il fulcro, e che anima con una personalità potente.

Presentato in concorso allo scorso Festival di Cannes, Frankie è un dramma familiare che include un ottimo cast – accanto alla diva francese troviamo Brendan Gleeson (La ballata di Buster Scruggs), Marisa Tomei (Spider-Man: Far from Home) e Jérémie Renier (Doppio amore) – diretti dal regista statunitense Ira Sachs (Little Men).

La trama del film

Françoise Cremont, meglio nota come Frankie, è una star del cinema e della TV che decide di riunire la sua famiglia nella bella città di Sintra in Portogallo per un’ultima vacanza insieme. Frankie è infatti gravemente malate e, durante il soggiorno, cercherà di sistemare alcune cose che la preoccupano.

Tra queste il futuro di suo figlio Paul (Renier) a cui la donna vorrebbe combinare un matrimonio con la bella Ilene (Tomei), amica che come lei lavora nell’industria cinematografica, che però è lì accompagnata da Gary (Greg Kinner), l’uomo che sta frequentando e che proprio in quei giorni le propone di sposarlo. A osservare Frankie nelle sue orchestrazione ci sono l’ex marito Michel (Pascal Greggory) padre di Paul e il secondo marito Jimmy (Gleeson). Con loro anche la figlia di quest’ultimo, Sylvia (Vinette Robinson) in crisi col marito Ian (Ariyon Bakare) e alle prese con i primi amori della figlia adolescente Maya.



Il film, in arrivo nelle sale americane a ottobre, è una riflessione sulle complicate dinamiche familiari e su quanto sia difficile affrontare la tragedia della propria mortalità.