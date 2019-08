Gli orologi che celebrano i cinque anni dell'anime sportivo Haikyu!!

AnimazioneFumettiCuriosità

Per festeggiare il quinto anniversario dall'inizio di Haikyu!!, manga e anime sulla pallavolo, Seiko ha creato degli orologi speciali. Eccoli in una galleria.

Haikyu!! è un famoso manga sportivo nato sulle pagine di Shonen Jump, che vede protagonista una squadra di pallavolo maschile del liceo giapponese Karasuno. Quest'anno la serie festeggia il suo quinto anniversario dall'arrivo della serie animata e per l'occasione Seiko, famosa azienda creatrice di orologi, ha deciso di dedicargli alcuni modelli speciali realizzati appositamente per l'occasione.

Inizialmente erano arrivati due orologi ispirati nei colori alle due squadre principali della serie, l'arancio e nero per il Karasuno, scuola dove giocano i protagonisti, e azzurro per l'Aoba Johsai, uno dei team rivali della prima stagione. Adesso sono stati annunciati altri due nuovi modelli ispirati da altri due famosi team presenti nella serie, ossia i licei Nekoma e Fukurodani.

In totale saranno realizzati 2000 pezzi di questi due nuovi modelli, e ognuno di essi costerà 32,184 Yen (circa 300 euro). Questi saranno disponibili da metà gennaio 2020, data in cui verranno spediti a chi li preordinerà in Giappone. I due set includeranno anche un box speciale decorato con i temi e gli emblemi della scuola scelta e cinque cartoline con sopra disegnati i differenti protagonisti dell'anime.

Haikyu!! è stato di recente rinnovato per una quarta stagione che arriverà proprio a gennaio 2020, in concomitanza con l'uscita dei nuovi modelli di orologi. L'ultima trasmissione della serie animata risaliva al 2016, quando l'anime dovette fermarsi per essere arrivato quasi in pari con il manga. Nonostante questa pausa, durata ben oltre tre anni, la popolarità di Haikyu!! non è mai calata e molti fan attendono la trasmissione di questa quarta stagione che mostrerà i campionati nazionali di pallavolo dei licei nipponici.

In Italia il manga di Haikyu!! è edito da Star Comics, che attualmente ha rilasciato 32 volumi sui 38 usciti in Giappone.

