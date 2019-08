IT: Capitolo 2, James McAvoy anticipa una scena assente dai libri che ha contributo a creare

Cinema

James McAvoy, nel corso di una recente intervista, ha parlato del suo ruolo in IT: Capitolo 2 e di come ha aiutato il regista Muschietti ha ideare una scena del tutto nuova nel film. Ecco le sue parole.

IT: Capitolo 2, che concluderà l'adattamento per il grande schermo del noto e omonimo best seller di Stephen King, mostrerà ai fan una scena del tutto assente dalla sceneggiatura originale del film ed estranea anche al libro. Questa sequenza è stata ideata dal regista Andy Muschietti con il supporto di James McAvoy, che nella pellicola interpreta Bill Denbrough da adulto. Nel corso di una recente intervista, McAvoy ha proprio parlato della scena (nata da una chiacchierata con Muschietti bevendo tanta tequila), che vede Bill inseguire un ragazzino della stessa età di suo fratello Georgie attraverso una sala di specchi per cercare di salvarlo da Pennywise:

Ci mancava una storia fondamentale per Bill, quella in cui affronta il suo senso di colpa per aver causato la morte di suo fratello. Ho detto ad Andy: 'Cosa possiamo fare?' e, letteralmente in 50 minuti, ha inventato una sequenza completamente nuova. Non è mai stata presente nella sceneggiatura e non è nel libro. È brillante.

Nel video presente in apertura dell'articolo potete proprio gustarvi un piccolo "viaggio" a 360 gradi nella citata sala degli specchi, ponendovi quindi a diretto contatto con il terrore più puro...

I fan hanno già intravisto la scena nel materiale promozionale del film, ma questo racconto di McAvoy che arriva direttamente dal dietro le quinte del film è sicuramente interessante. Come ha ulteriormente spiegato l'attore, il suo approccio a Bill ha influenzato la sua vita personale in un modo particolarmente agghiacciante.

Quando ho riletto IT da adulto per il film, in realtà ho avuto incubi su Pennywise (Bill Skarsgård) in un modo che non mi era mai capitato da bambino. Come attore, crei spesso delle stori che non vedrete mai sul grande schermo. Ho questi ricordi del mio personaggio come ragazzino del primo film.

Del resto, già in un'intervista concessa all'inizio del 2019, James McAvoy aveva parlato di Bill Skarsgård e del suo Pennywise:

È fantastico. Il ragazzo che interpreta il clown è terrificante. È un ragazzo adorabile, eppure mi ha davvero spaventato. Da bambino non mi sono mai piaciuti i pagliacci.

In IT: Capitolo 2 sono passati 27 anni da quando i Perdenti hanno stretto un patto per tornare a Derry se Pennywise fosse tornato. Bill, interpretato da adolescente nel film del 2017 da Jaeden Martell, è ora uno sceneggiatore di Hollywood. La sua balbuzie è quasi sparita, ma è "perso e alla deriva nella vita", ha rivelato McAvoy. Bill non ricorda la sua infanzia a Derry, né Georgie, il fratellino morto quando Pennywise ha trascinato il bambino in una fogna. Dopo che Mike (Isaiah Mustafa) ha richiamato la banda a casa sulla scia di un'altra tragedia, i vecchi ricordi torneranno a perseguitare i Perdenti...

La pellicola arriverà nei cinema italiani il 5 settembre 2019.

