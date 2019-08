La fuga di Loki e le finte scene di Infinity War e Endgame animate

Cinema

Vi siete mai chiesti come fanno i Marvel Studios a tenere alla larga gli spoiler in fase di produzione? La risposta è semplice: finti copioni! E se volete vedere alcune delle scene mai girate in versione animata, siete nel posto giusto.

Quando si ha la responsabilità di realizzare quelle che con tutta probabilità saranno due delle pellicole più rilevanti nel panorama cinematografico pop mondiale, nessuna precauzione è mai troppo esagerata.

Se poi i due film in questione hanno il compito di portare a compimento una decade di storie intrecciate tra loro e oggetto di centinaia di teorie da parte degli appassionati della saga, il rischio di spoiler aumenta vertiginosamente.

Per questo i Marvel Studios, in fase di produzione degli ultimi due lungometraggi dedicati ai Vendicatori, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, hanno adottato un preciso metodo anti-spoiler: copioni parziali e, in alcuni casi, anche falsi.

Come riporta anche MCU Exchange, e come raccontano gli stessi produttori nella featurette contenuta nell'edizione Blu-Ray di Avengers: Endgame, sui set Marvel circolavano due tipi di script: i copioni contrassegnati dalla dicitura Code Red (Codice Rosso), ovvero quelli reali, e i Code Blue (Codice Blu), quelli con delle modifiche minime - magari si trattava anche di una sola scena -, ma essenziali.

Ma che fine hanno fatto queste scene alternative? Secondo i piani alti dei Marvel Studios, non sono mai state girate, sono comunque visibili in versione animata. Dove? Nel video in apertura dell'articolo.

Trinh Tran, Produttrice Esecutiva: Abbiamo chiesto ai nostri sceneggiatori di creare delle versione alternative degli script. Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios: Queste versioni alternative non erano buone, non avevano alcun senso, e non sono mai state girate. Sapete, ci sono delle storie su chi gira diversi finali, finali multipli, ma noi non abbiamo fatto così. Avevamo già abbastanza da girare. Ma abbiamo sempre pensato che sarebbe stato divertente vedere queste scene realizzate. Ed è questo che adesso vi presentiamo.

Da quello che possiamo vedere nella featurette, i protagonisti di questi segmenti animati sono Loki (Tom Hiddleston), Gamora (Zoe Saldana), Visione (Paul Bettany) e Thanos (Josh Brolin).

Ogni scena selezionata mostra un diverso svolgimento di alcuni dei momenti chiave delle pellicole, come ad esempio la morte (qui evitata) di Loki e il "reset" di Visione.

Insomma, un ottimo metodo per avere la botte piena e la moglie ubriaca.

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.