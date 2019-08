Marriage Story: due teaser trailer del film in concorso a Venezia

Cinema

21/08/2019

Adam Driver e Scarlett Johansson sono i protagonisti di Marriage Story, in concorso a Venezia per il Leone d'oro. Nel film di Noah Baumbach i due attori interpretano una coppia alle prese con un difficile divorzio.

Arrivato praticamente come un fulmine a ciel sereno, Marriage Story (Storia di un matrimonio) è uno dei lungometraggi in concorso alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre 2019.

Il titolo dell'ultima fatica di Noah Baumbach, che torna a lavorare ad un progetto Netflix dopo il precedente The Meyerowitz Stories, è rimasto a lungo sconosciuto finché non è stato rivelato durante la conferenza stampa dello scorso 25 luglio per annunciare la sua presenza all'interno del programma di Venezia 76.

Marriage Story porterà inoltre sul red carpet due star molto attese: Vedova Nera alias Scarlett Johansson e Kylo Ren di Star Wars aka Adam Driver, entrambi protagonisti assoluti della toccante pellicola di Baumbach. Quest'ultima verrà distribuita sulla nota piattaforma di streaming in data non ancora rivelata. Per il momento non si prevede un suo possibile rilascio nei cinema italiani, ma non è da escludere che il film possa passare in alcune sale selezionate, come accadrà invece negli USA (dettaglio rivelato dai due poster ufficiali, riportati uno qui sopra e l'altro più sotto), una sorte in fondo già toccata lo scorso anno a Roma, il vincitore del Leone d'oro 2018.

Nel frattempo sono stati pubblicati online due teaser trailer del film di Baumbach.

What I Love About Charlie

Il primo di questi lo troviamo all'inizio del presente articolo e si intitola What I Love About Charlie (Ciò che amo di Charlie) e racconta il personaggio interpretato da Driver dal punto di vista di sua moglie Nicole (Johansson).

Udiamo quindi la voce fuori campo di lei che vede il suo Charlie come un padre appassionato, un uomo competitivo e tenace ma anche capace di commuoversi (ci viene mostrato di ritorno dal cinema mentre comunica al figlio di aver pianto durante la proiezione), ma soprattutto un marito paziente per Nicole.

Nonostante le belle parole, alle immagini di questo felice quadretto familiare vediamo unirsi una serie di scene che illustrano un rapporto di coppia ormai in crisi. Finché i due non si siedono l'uno di fronte all'altra e lei non pronuncia la frase che nessun innamorato vorrebbe mai sentire: "Vogliamo parlare?". Lui annuisce, rimane un attimo in silenzio e poi esordisce con: "Non so come iniziare".

What I Love About Nicole

Nel secondo teaser trailer, qui sotto riportato e intitolato ovviamente What I Love About Nicole (Ciò che amo di Nicole), i ruoli si invertono.

Mentre sullo schermo scorrono le immagini che catturano alcuni momenti di vita di Nicole, ascoltiamo quindi il punto di vista di Charlie:

Ciò che amo di Nicole: balla benissimo, ti contagia. È il tipo di madre che gioca, per davvero. Fa splendidi regali, è competitiva. Sa quando insistere e quando lasciarmi in pace.

Anche questo secondo video si chiude con la stessa scena che avevamo visto al termine del primo teaser.

Il doppio punto di vista, oltre a rendere più interessante la narrazione centrale, ha anche il pregio di spingere lo spettatore a porsi una domanda essenziale: perché due anime gemelle come Charlie e Nicole arrivano infine ad un punto di rottura?

Marriage Story: trama e cast

Nel film si racconta una grande storia d'amore che entra improvvisamente in crisi.

Charlie, regista di teatro, e sua moglie Nicole, si confrontano in un estenuante divorzio che li porta sempre più ad allontanarsi. Lo scontro, reso ancora più difficile dai rispettivi rappresentanti legali, li spingerà ad analizzare i propri problemi personali e creativi.

Diretto e sceneggiato da Noah Baumbach, il cast di Marriage Story comprende inoltre Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Merrit Wever e Mark O' Brien.