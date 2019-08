Cinema

di Silvia Artana - 21/08/2019 09:42 | aggiornato 21/08/2019 09:46

È ufficiale! Matrix 4 si farà e Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss riprenderanno i rispettivi ruoli di Neo e Trinity. In piena atmosfera amarcord, a scrivere e dirigere il film sarà Lana Wachowski.

605 condivisioni

Nell'anno del 20esimo anniversario dell'uscita al cinema del capostipite del franchise, arriva la notizia che i fan speravano (e temevano anche, in parte): Matrix 4 è ufficiale. Come riporta Variety, Lana Wachowski scriverà e dirigerà il nuovo, atteso capitolo della saga e Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss ritorneranno nei rispettivi ruoli di Neo e Trinity.

L'annuncio è stato fatto dal presidente di Warner Bros. Picture Group, Toby Emmerich:

Non potremmo essere più felici ed emozionati di tornare in Matrix con Lana. Lana è una vera e propria visionaria, una regista dalla creatività unica e originale. Siamo elettrizzati all'idea che scriverà, dirigerà e produrrà questo nuovo capitolo dell'universo di Matrix.

La filmmaker ha commentato a sua volta la notizia con grande entusiasmo (del resto, non potrebbe essere altrimenti):

Molte delle idee sulla nostra realtà che Lilly e io abbiamo esplorato 20 anni fa adesso sono ancora più rilevanti. Sono molto felice che questi personaggi tornino a fare parte della mia vita e sono grata di avere la possibilità di lavorare un'altra volta con i miei meravigliosi amici.

Alla realizzazione della sceneggiatura prenderanno parte anche Aleksandar Hemon e l'autore di Cloud Atlas, David Mitchell (a proposito di visionarietà).

A produrre e distribuire il film a livello globale saranno Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures, insieme (come detto) a Lana e un vero e proprio veterano della saga di Matrix, ovvero Grant Hill.

Dalle informazioni trapelate è altresì emersa una data probabile di inizio riprese, nei primi mesi del 2020.

Variety ricorda che Warner Bros. cercava da tempo di tornare nell'universo di Matrix, ma che un problema relativo ai diritti ha rallentato il progetto. Tuttavia, come recita la saggezza popolare, "chi la dura la vince" e alla fine lo studio è riuscito nel suo intento.

A quanto pare, la svolta è arrivata negli ultimi due mesi, con "una sceneggiatura che ha suscitato entusiasmo" e quella che a tutti gli effetti è la rinascita di Keanu Reeves, star dei blockbuster John Wick 3 e Toy Story 4 e vero e proprio idolo del web.

Ma cosa devono aspettarsi i fan dal nuovo capitolo? Al momento, non ci sono informazioni sulla trama e non è chiaro come sarà gestito il personaggio di Morpheus, interpretato da Laurence Fishburne. Tuttavia, voci di corridoio parlano di un possibile recast e di un "ringiovanimento" del ruolo. Una ipotesi che potrebbe trovare conferma nei o confermare i rumor (a seconda dei punti di vista) che vorrebbero Michael B. Jordan nuovo volto dell'iconico protagonista.

Di certo, per la natura cult della saga, il suo significato e valore nell'universo sci-fi (non solo) e per gli incassi dei primi 3 capitoli (pari a oltre 1,6 miliardi di dollari), le aspettative per Matrix 4 sono altissime (a dire poco).

Il nuovo film riuscirà nella non facile impresa di non tradire la propria eredità e di emozionare i fan?

Per saperlo, non resta che aspettare. Intanto, restate sintonizzati per conoscere le novità e gli aggiornamenti che sicuramente arriveranno...