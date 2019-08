NASA: scoperti tre nuovi pianeti fra cui una nuova 'super Terra'

Diversi mesi fa la NASA annunciò la scoperta di una nuova "super Terra", Pi greco Mensae C, di raggio doppio rispetto al nostro pianeta, con una massa 4,5 volte superiore e distante 60 anni luce da noi.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie al TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), telescopio spaziale ideato per ricercare pianeti extrasolari nell'ambito del Programma Explorer della NASA.

Le sorprese che il TESS ha in serbo per noi però non sono affatto finite.

Tramite un tweet di qualche giorno fa, la NASA ha infatti annunciato di aver individuato grazie al TESS tre nuovi corpi celesti, situati a livello del sistema GJ 357 orbitante intorno a una stella nana piccola e fredda (di tipo spettrale M).

.@NASA_TESS observations led to the discovery of three planets around a star known as GJ 357, which is located just 31 light-years away. The outermost planet, GJ 357 d, orbits within the star’s so-called habitable zone. Learn more here: https://t.co/iTxgSASv7l pic.twitter.com/29s3RJTV8h