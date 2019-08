No Time To Die: il title teaser di Bond 25

Cinema

di Claudio Rugiero - 21/08/2019 10:35

No Time To Die è il titolo del 25esimo film di James Bond. Autore di questa nuova avventura dell'agente segreto britannico (interpretato per la quinta volta da Daniel Craig) è il regista Cary Fukunaga.

È ufficiale: No Time To Die è il titolo del 25esimo film di James Bond!

Nelle scorse ore è stato infatti pubblicato online un nuovo title teaser per annunciare il ritorno di Daniel Craig nei panni del celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà britannica.

Nel video che troviamo all'inizio di questo articolo, assistiamo quindi all'elegante entrata in scena dell'attore con indosso lo smoking di 007 e ripreso in b/n. Alle sue spalle troviamo uno sfondo bianco in cui si intravede un disegno nero. Mentre prosegue il tema musicale partito dall'inizio del video, l'immagine inizia lentamente a rimpicciolirsi fino a veder scomparire Craig e a leggere il titolo di Bond 25 (inchiostro bianco su sfondo nero): No Time To Die. Subito dopo compare la scritta che rivela la data di rilascio della nuova avventura di 007: aprile 2020.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s — James Bond (@007) August 20, 2019

Daniel Craig ritorna come James Bond, 007 in ... NO TIME TO DIE. nel Regno Unito dal 3 aprile 2020 e negli Stati Uniti dall'8 aprile 2020 [data di rilascio prevista anche per le sale italiane, n.d.r.]. #Bond25 #NoTimeToDie

Passati i primi 30 secondi, il video in testata prosegue con quanto avevamo precedentemente visto tra scene in anteprima e qualche frammento di backstage.

Vediamo quindi un elicottero sorvolare un cielo tinto di arancio (la fotografia è del premio Oscar Linus Sandgren) come in Apocalypse now, il lungometraggio diretto da Francis Ford Coppola nel 1979. Una dissolvenza incrociata ci mostra per un breve istante una mappa incorniciata e appesa ad una parete. Subito dopo un montaggio ci porta sul set di No Time To Die, dove Craig si muove con la disinvoltura che lo accompagna ormai dal 2006, dal suo esordio come Bond in Casino Royale.

Il regista Cary Fukunaga (Jane Eyre e Beasts of No Nation), per la prima volta alla regia di un film di James Bond, spiega al suo team lo svolgimento di una scena. Seguono alcune inquadrature di attori afroamericani alternate da altre che mostrano Fukunaga a lavoro e un ultimo sguardo a Craig. Il video si chiude quindi con un fuoco rosso fumante su cui compare la scritta 007.

Per adesso, è tutto quello che abbiamo, ma quanto abbiamo visto basta a darci un'idea dell'incredibile operato di Fukunaga, a cui si deve anche il successo della prima stagione di True Detective e della serie Netflix Maniac.

No Time To Die: trama e cast

James Bond ha lasciato il servizio al MI6 e la sua identità segreta è stata nel frattempo assegnata ad una donna.

Mentre si gode la pensione anticipata in Giamaica, Bond riceve la visita del suo vecchio amico della CIA Felix Leiter. Quest'ultimo chiede aiuto per una nuova missione: mettersi sulle tracce di un nuovo pericoloso nemico armato di potenti tecnologie. La nuova avventura si rivelerà più difficile del previsto e l'ex agente segreto sarà messo a dura prova.

Prodotto da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, il cast di No Time To Die comprende: Daniel Craig, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas, Léa Seydoux, Naomie Harris, Christoph Waltz, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Lashana Lynch, Dali Benssalah e Billy Magnussen.

Pronti a volare in Giamaica? Allacciate le cinture!