L'aspetto di PlayStation 5 è stato appena rivelato da un brevetto?

di Stefania Sperandio - 21/08/2019 12:13

Un brevetto firmato da Sony ha svelato il design di una nuova console del produttore giapponese. Potrebbe essere stata la prima volta che abbiamo visto PlayStation 5?

Dopo aver confermato i lavori in corso sulla sua console, Sony si è chiusa nel silenzio per la sua futura PlayStation 5 – della quale, per il momento, non è stato reso ufficiale nemmeno il nome. Tuttavia, il sito Let's Go Digital ha rivelato che la compagnia giapponese ha depositato un brevetto per un design di un nuovo dispositivo che, con ogni probabilità, sarà la nuova console (o il suo dev-kit).

Il possibile design di PlayStation 5

Come riferito dal sito olandese, che spesso anticipa design di prodotti tecnologici in arrivo, Sony ha consegnato i documenti per il brevetto presso il database del WIPO, World Intellectual Property Office, il 13 agosto scorso. In precedenza, lo aveva consegnato anche presso l'INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, in Brasile. La stessa procedura è stata presentata, di recente, anche per registrare il design di PlayStation 4, con un documento affine a quello appena scoperto per la possibile PS5.

HD Let's Go Digital Il design della parte frontale della console, secondo il brevetto depositato da Sony

A lasciar supporre che quella rappresentata nelle immagini sia una console per videogiochi è la categoria sotto la quale rientra il brevetto, che è quella destinata ad apparecchiature digitali per il processo di dati. Apprendiamo anche che il design risulta firmato da Yusuhiro Ootori, direttore per la sezione ingegneria di casa Sony – ma non designer di PlayStation 4, che venne invece firmata da Tetsu Sumii.

Guardando le immagini che hanno accompagnato la documentazione, emerge un design caratterizzato da una scanalatura centrale a forma di "V". Difficile non ricollegare il simbolismo a PlayStation 5, dal momento che sembrerebbe un'allusione al numero romano che la identificherà rispetto alle sorelle maggiori. Nella parte frontale, inoltre, è possibile vedere quello che sembrerebbe una vano per la lettura dei Blu-Ray, oltre ad alcuni ingressi USB e al possibile tasto di accensione della console. Al centro e ai fianchi, sembra di scorgere delle possibili bocchette per il raffreddamento della console.

HD Let's Go Digital Il design brevettato da Sony, visto da diverse angolazioni

PlayStation 5 o il suo dev-kit?

Il design depositato da Sony è sicuramente particolare, rispetto a quelli senza troppi fronzoli delle sue precedenti console, particolarmente geometriche. Questo ha lasciato supporre che quello mostrato non sia quindi il look di PlayStation 5 così come verrà commercializzata, ma del suo dev-kit. Si tratta di una versione solitamente più potente e non in vendita della console, che viene fornita agli sviluppatori che intendono realizzare videogiochi per quella piattaforma.

Il fatto che siano presenti così tante porte USB, sulla parte frontale, sembrerebbe confermare l'idea di un dispositivo pensato soprattutto per lavorarci sopra, ma c'è un però: in genere, infatti, i dev-kit hanno design minimali (con rare eccezioni) che non richiedono di essere messi al sicuro con il deposito di un brevetto. Quella di Sony potrebbe comunque essere un'eccezione, quindi l'ipotesi che le immagini mostrino il dev-kit di PS5, e non PS5 vera e propria, rimane in piedi.

HD Invader Studios Una foto, pubblicata dal team italiano Invader Studios, che mostra il dev-kit di PlayStation 4: si può notare che è molto diverso dal design effettivo della console

Fino a quando non sarà Sony stessa a pronunciarsi, tutte le possibilità saranno ugualmente valide: il design potrebbe anche mostrare una prima idea per la sua prossima console, o aver davvero rivelato quello che sarà l'aspetto finale dell'attesa PlayStation 5.

Al momento, la compagnia giapponese non ha fornito una data d'uscita indicativa per la piattaforma (mentre la concorrente Xbox Scarlett arriverà a Natale 2020), limitandosi a far sapere che sarà retrocompatibile, punterà agli 8K e a rendere un mero ricordo i tempi di caricamento, affidandosi a un supporto SSD.

