Pokémon Spada e Scudo: un video gameplay ci mostra le città di Galar

Giornate di trailer e annunci per il mondo videoludico; in questi giorni infatti si sta svolgendo a Colonia la Gamescom, la fiera dedicata ai videogiochi più importante d'Europa. Tra i protagonisti dell'evento c'è anche il nuovo titolo dedicato a uno dei franchise più remunerativi del mondo, Pokémon.

Nintendo ha presentato un nuovo trailer dedicato a Pokémon Spada e Scudo in cui ci viene presentata una tipica cittadina della regione di Galar, di chiara ispirazione inglese, come tutta l'ambientazione del nuovo titolo.

🇩🇪 #gamescom2019 has begun! To kick things off, director of #PokemonSwordShield Shigeru Ohmori takes us on a tour through a previously unseen town in the Galar region. #NintendoGC pic.twitter.com/0xZawdEtpi