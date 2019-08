Quasi, l'inquietante mano gigante col volto umano che divide la Nuova Zelanda

Curiosità

di Rina Zamarra - 21/08/2019 12:18 | aggiornato 21/08/2019 12:23

Si chiama Quasi, è alta 5 metri, si trova sul tetto di una galleria neozelandese ed è una mano dallo sguardo imbronciato: è questa la statua più commentata del web.

2 condivisioni

Una statua sta spopolando sul web. L’opera in questione è una mano alta cinque metri e posizionata sopra il tetto della City Gallery Wellington, una galleria d’arte della cittadina di Wellington in Nuova Zelanda.

La suddetta mano è stata battezzata Quasi ed è un’opera dell’artista neozelandese Ronnie van Hout. In realtà, Quasi esiste da tre anni, ma aveva un’altra collocazione e precisamente presso la Christchurch Art Gallery a Christchurch, da cui è stata trasferita in elicottero. Si tratta tra l’altro di un’opera dal peso notevole, circa 400 chilogrammi.

We gotta hand it to @CityGalleryWgtn, they picked the perfect day to install Quasi.

The five metre tall hand-face sculpture by artist Ronnie van Hout has arrived from Christchurch and is now perching on the roof of the gallery.

Be sure to give him a wave next time you visit 👋 pic.twitter.com/ksmHiEwEtP — Wellington City Council (@WgtnCC) August 18, 2019

La galleria di Christchurch presentava così l’opera di Ronnie van Hout:

Basata sulle scansioni delle parti del suo corpo, Ronnie van Hout descrive Quasi come il gigante creato come una mano d’artista. Un surreale pezzo di divertimento visivo, Quasi gioca con l’idea della mano dell’artista come fonte del suo stesso genio.

Sembra che l’artista si sia ispirato al campanaro deforme Quasimodo del romanzo Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, ispirazione da cui deriverebbe la collocazione della mano sui tetti delle gallerie. Purtroppo, però, la statua non è stata accolta dallo stesso entusiasmo artistico anche sul web, dove si moltiplicano i commenti poco positivi e i video come quello in apertura di questo articolo. Ormai, Quasi è entrata di diritto nell’elenco delle opere più strane presenti in giro per il mondo.

Give a big hand for Wellington's newest resident.



Quasi, designed by artist Ronnie Van Hout, has been standing on Christchurch City Gallery since 2016 but will now call the City Gallery Wellington roof his new home pic.twitter.com/beNCqkbBv6 — Wellington NZ (@Wellington_NZ) August 19, 2019

È forse l’espressione imbronciata della mano a renderla un po’ inquietante e a provocare anche paragoni meno nobili rispetto a quello con Quasimodo? Qualcuno, infatti, ha trovato una certa somiglianza tra Quasi e Mano, il servitore tuttofare della Famiglia Addams!