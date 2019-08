Cinema

Tra le tante notizie legate a Spider-Man delle ultime ore, c'è una luce di speranza per i fan: Tom Holland dovrebbe infatti tornare per altre due avventure nei panni dell'eroe.

Il 20 agosto del 2019 rischia di diventare una data davvero chiave nella storia cinematografica di Spider-Man. Un report ha rivelato infatti che le trattative tra Disney e Sony Pictures relative al futuro del personaggio, in particolare in rapporto al Marvel Cinematic Universe, sono state interrotte. La situazione è chiaramente molto complessa ed è difficile comprendere le effettive conseguenze di una decisione di questo tipo al momento, soprattutto considerando la scarsità di informazioni attualmente a disposizione degli appassionati e della stampa.

Tra le rivelazioni del report però ce n'è una che potrebbe parzialmente tranquillizzare i fan di Spider-Man, entrati in uno stato di panico nelle ultime ore. Sembra infatti che, nonostante gli ultimi sviluppi nel rapporto tra i due studios, Tom Holland non dovrebbe abbandonare il suo ruolo. Stando a quanto riportato da Deadline ci sono ben due progetti incentrati sull'Uomo Ragno attualmente in lavorazione ed entrambi prevedono ufficiosamente il ritorno del regista Jon Watts e dell'attore protagonista. Considerato quanto sia stata apprezzata dagli appassionati l'interpretazione di Tom Holland nei panni dell'eroe, questo dovrebbe essere un segnale positivo.

Il mancato cambio del protagonista dovrebbe inoltre scongiurare la possibilità di un reboot della saga. Un'eventuale sostituzione avrebbe infatti comportato quasi sicuramente una ripartenza da zero, dando origine alla quarta versione di Spider-Man in circa vent'anni. Resta ancora un'ipotesi ancora aperta, ovviamente, ma il desiderio di continuità del volto principale e del regista sembra indicare una volontà di proseguire sulla strada già tracciata. Tuttavia non è una possibilità da escludere completamente, visto e considerato l'aspetto principale emerso nelle ultime ore: Spider-Man potrebbe uscire dal Marvel Cinematic Universe.

Uno degli aspetti più chiari è che (salvo incredibili ribaltamenti di fronte) il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige non potrà ricoprire il ruolo di produttore nelle pellicole sopracitate dedicate all'eroe. Non è scontato valutare l'impatto di questa notizia sul futuro del personaggio, ma la sua esclusione dal franchise sembra la conseguenza più ovvia.

Tuttavia, non è necessariamente l'unica interpretazione possibile. Un passo indietro al momento sembra piuttosto improbabile, ma non è da escludere, ad esempio, che i due studios optino (o abbiano optato) per affidare la supervisione delle pellicole del personaggio a una figura terza, diversa da Feige, magari meno legata a Disney. Oppure è possibile che, pur cedendo il controllo creativo interamente a Sony Pictures, i Marvel Studios possano ancora utilizzare il personaggio nei propri film, in particolari crossover come Avengers: Endgame. Al momento, ripetiamo, non sembrano essere le strade più probabili, anzi, ma non sono state completamente escluse.

Dopotutto Spider-Man in questi anni si è legato davvero moltissimo al franchise e sarebbe difficile giustificare narrativamente la sua assenza dalle avventure future, ma ancora di più tagliare ogni riferimento al MCU dai suoi film da solista. Il suo legame con Happy Hogan e Tony Stark, il suo coinvolgimento con lo S.H.I.E.L.D., gli eventi conseguenti allo schiocco di Thanos, fino allo stesso costume utilizzato dall'eroe sono profondamente connessi a quell'universo e non poterli più utilizzare potrebbe davvero rendere il futuro cinematografico di Spider-Man molto arduo.

Tuttavia, esiste anche un rovescio della medaglia. Se dovesse esserci un ritorno del completo controllo creativo a Sony Pictures, questo comporterebbe la possibilità di utilizzare Spider-Man nei diversi progetti connessi al suo mondo, ma che finora non lo coinvolgevano direttamente. Stiamo parlando ad esempio di Venom, che nonostante i tanti report contrastanti, nella sua versione finale non vedeva la presenza di Peter Parker.

Le ultime novità aprono infatti la porta a un ruolo (potenzialmente anche di rilievo) per l'eroe nel sequel attualmente in lavorazione. Non solo, è possibile che ci siano riferimenti anche in Morbius e negli altri film di questo franchise, a partire dal rumoreggiato progetto su L'ultima caccia di Kraven. O viceversa, le nuove pellicole dedicate a Peter potrebbero coinvolgere tutti questi villain e tanti altri ancora. Insomma, l'universo di Spider-Man senza Spider-Man potrebbe finalmente avere una propria versione dell'eroe, interpretato sempre da Tom Holland e aprire tante possibilità per il personaggio.

Voi cosa ne pensate? Quale credete sia la direzione più probabile per Spider-Man? E quale sarebbe la vostra preferita? Vi ricordiamo che la situazione è in continua evoluzione, per cui vi invitiamo a continuare a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime novità in merito.