The Witcher 3: annunciata la data di lancio della versione Switch

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 21/08/2019 16:29 | aggiornato 21/08/2019 16:31

Il pluripremiato Witcher 3 si mostra in un nuovo trailer dedicato alla versione per Nintendo Switch, rivelando la sua data d'uscita.

0 condivisioni

CD Projekt RED è ormai diventata una delle software house più importanti del mondo, e attualmente si sta dedicando anima e corpo a Cyberpunk 2077, dove sarà presente anche Keanu Reeves. Non dimentichiamo però che la saga che ha fatto entrare gli sviluppatori polacchi nell'olimpo delle software house più amate dei videogiocatori è la saga di The Witcher, in particolare il terzo capitolo, uscito originariamente nel 2015, che è stato osannato da tutti come un capolavoro.

Durante l'E3 The Witcher 3: Wild Hunt è stato annunciato anche per Nintendo Switch, dopo essere giù uscito originariamente per PlayStation 4, Xbox One e PC. Molti sono rimasti sorpresi di questo annuncio, dato che sembrava impossibile portare il dettaglio grafico del titolo sulla nuova console ibrida di Nintendo. CD Projekt RED, dopo ben 12 mesi di lavoro è riuscita a farci stare tutto il gioco, comprendente le due espansioni: Heart of Stone e Blood and Wine all'interno di una cartuccia da 32 GB.

Nel nuovo trailer presentato alla Gamescom, viene rivelato che Witcher 3 uscirà su Nintendo Switch il prossimo 15 ottobre.

HD CD Projekt RED

Ovviamente sono state necessarie alcune rinunce e ottimizzazioni grafiche, ad esempio le cutscene subiranno un downgrade a 720p, ma per quanto riguarda i modelli dei personaggi e dei mostri non ci sono stati cambiamenti, ma solamente qualche piccolo aggiustamento nei dettagli.

Piotr Chrzanowski di CD Projekt RED, ha spiegato ai microfoni di Eurogamer che il loro obiettivo era quello di portare lo stesso gioco visto sulle altre piattaforme senza tagliare nessuno. Grazie al supporto e alla guida di Saber Interactive, il porting è riuscito nella maniera che loro desideravano. Saber Interactive infatti, ha preso in mano il progetto per Nintendo Switch ed è riuscita a ottimizzare il gioco in modo che la memoria della console ibrida potesse gestire tutto quanto senza problemi, portando la stessa build già conosciuta in passato.

Chrzanowski ha aggiunto che i giocatori che proveranno la versione per Switch non sentiranno mai la sensazione che qualcosa è stato tolto rispetto al titolo originale.

Non resta dunque che attendere il 15 ottobre per poter vedere come girerà in maniera definitiva The Witcher 3 su Switch.

Via: Gamespot